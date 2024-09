El violento asalto ocurrió el domingo en la zona de Playa Grande. Todo quedó filmado por un testigo. “Lo hacen por daño”, lamentó la víctima.

Un grupo de delincuentes intentó robarle la moto a una pareja a plena luz del día en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata. El violento episodio quedó registrado por el celular de un testigo.

Ocurrió el domingo alrededor de las 17:30 y la víctima fue Guillermo Messina (57), presidente de la remisera Remicoop, según precisaron.

En las imágenes se puede observar cómo un grupo de cinco ladrones intentó asaltar a Messina y a su pareja cuando iban en su motocicleta Voge 650. Después de un forcejeo, los delincuentes escaparon y se mezclaron entre la caravana de motos que recorría la zona.

Messina contó que primero los agresores intentaron sacarle las llaves de su moto. Luego, fue empujado y cayó al suelo, mientras que su pareja también fue golpeada.

“No es una moto tan costosa, lo hacen simplemente por daño. Se llevan la moto y la prenden fuego. No me entra en la cabeza. Fui a Chile, Perú, Bolivia y nunca me pasó nada, y me pasa en la costa de Mar del Plata”, lamentó.

Además, pidió más controles para detener a los grupos de motociclistas que circulan por distintos puntos de la ciudad y cometen distintas infracciones de tránsito. “Están todos los domingos ahí. Ponés cinco patrulleros y un par de conos y se soluciona, no es tan difícil. Ellos a la Policía le tienen miedo. Si los querés encontrar, van a estar ahí”, aseguró.

La víctima realizó la denuncia ante el personal de la comisaría novena y las autoridades empezaron una investigación para identificar y detener a los asaltantes. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen.