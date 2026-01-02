Dos motochorros atacaron a una mujer cuando llegaba a su casa para robarle el auto, pero el heroico accionar de su marido impidió el robo en Mar del Plata.

El brutal intento de robo ocurrió durante la noche de este martes en Mar del Plata y quedó registrado en un impactante video.

Según se puede ver en el video, la mujer llegó a su casa, detuvo el coche en la entrada del garaje y cuando bajó para abrir el portón fue sorprendida por los delincuentes.

Una cámara de seguridad instalada en la vereda de enfrente capturó toda la secuencia con sonido. En el video se escuchan los gritos de terror de la conductora cuando advirtió el robo.

LE QUISIERON ROBAR EL AUTO A UNA MUJER Y SU PAREJA LOS ECHÓ A LAS TROMPADAS I Ocurrió en Mar del Plata. En la puerta de la casa ubicada sobre la calle Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas, en el barrio Peralta Ramos Oeste. https://t.co/idAMhhMCAf pic.twitter.com/ssYjHWDOSx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 1, 2026

Los ladrones eran dos, uno se quedó en la moto y el otro bajó con la intención de llevarse el auto. Le sacó la llave a la mujer y se subió al coche.

Dentro de la casa, su marido golpeó el portón para que ella le abriera la puerta. Ni bien lo hizo, él no lo dudó y fue directo a enfrentar al delincuente.

El hombre sacó al ladrón de adentro del auto a las trompadas y al delincuente no le quedó otra opción que desistir y escapar con su cómplice que lo esperaba en la moto.

Además, los gritos, el ladrido de los perros y la sirena de la alarma alertaron a otros vecinos que empezaron a salir de sus casas.

Según informaron, la hija del matrimonio, una nena de 10 años, vio toda la secuencia desde la puerta de la casa. “Estaba en shock pobrecita. No paraba de llorar”, contó un vecino.

Más allá de la tensión que vivió la familia por el mal momento que les tocó atravesar, afortunadamente los delincuentes no pudieron llevarse el auto.

Los vecinos quedaron conmocionados por lo ocurrido y dijeron al citado medio que los robos de motochorros son frecuentes en el barrio.