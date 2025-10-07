Un hombre de 28 años quedó detenido luego de que intentó estrangular a su pareja con un pantalón, cuando la víctima logró pedir ayuda a sus vecinos que, a su vez, alertaron a la policía por amenazas y agresión, en el barrio marplatense Autódromo.

Según relató el Diario La Capital, el detonante pasó cerca de las 3.30 de la madrugada, momento en que el Comando de Patrullas acudió al lugar, como respuesta a un llamado al 911 que había recibido una denuncia por violencia de género y así detuvieron al agresor.

Fuentes policiales, en diálogo con el medio zonal, informaron que el ahora detenido había discutido con la víctima de 44 años, a continuación la golpeó e intentó asfixiarla con un pantalón, con el fin de que la mujer no gritara y que, a pesar de eso, pidió ayuda a los vecinos.

Asimismo, la mujer pidió protección a través de medidas cautelares temporales que abordan desde la exclusión del agresor del hogar, la prohibición de contacto o bien custodia policial, consideraciones que cuentan con una duración aproximada de 48 a 72 horas.

Puede interesarte

La causa se encuentra en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, en la Unidad Fiscal de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, que dispuso que el imputado sea notificado por el delito de amenazas.