El ataque ocurrió frente a una casa de Parque Luro y quedó registrado por cámaras de seguridad. El vehículo fue encontrado abandonado horas después.

Un hombre de 51 años fue víctima este martes por la mañana del robo de su camioneta Baic X55 Plus en el barrio Parque Luro de Mar del Plata, cuando se disponía a trasladar a su hija menor al colegio junto a una acompañante.

Dos delincuentes a bordo de una moto, uno de ellos presuntamente armado, circularon en contramano, amenazaron a la familia frente a la casa y escaparon con el vehículo, en un episodio registrado por cámaras de seguridad.

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Las víctimas —el hombre de 51 años, su hija menor y la mujer que oficiaba de conductora— se preparaban para subir al rodado cuando fueron sorprendidas por los motochorros.

Según las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, uno de los agresores bajó de la moto y amenazó a los ocupantes, quienes abandonaron el interior del vehículo y se ubicaron en la vereda. Los delincuentes se apoderaron de la camioneta SUV y escaparon a toda velocidad en dirección a la avenida Constitución.

Motochorros le roban el auto cuando salía con su hija para la escuela 🔴 pic.twitter.com/gDJZg9kWRK — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) July 14, 2026

Horas después, el rodado fue hallado abandonado en la intersección de las calles Necochea y Remedios de Escalada, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Mar del Plata. No se registraron heridos ni resistencia por parte de las víctimas durante el episodio.

El material fílmico permite observar con claridad la secuencia del robo: la aparición de la moto en sentido contrario, el descenso rápido de uno de los delincuentes, la amenaza y la inmediata ocupación del vehículo por parte de los autores.

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La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades cuentan con este registro audiovisual para avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación del caso quedó a cargo de personal de la Comisaría Séptima, que trabaja con el video de seguridad y los elementos recolectados en el lugar del hecho. Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas al episodio.