El dueño de la propiedad volvió por su arma y disparó para que los ladrones se fueran. La Justicia aún no logró identificarlos.

Un impactante momento se vivió en las calles de Mar del Plata, cuando un hombre logró frustrar un asalto en su casa a punta de pistola. La víctima ahora le exige a la Justicia que se acelere la investigación para dar con los ladrones, que se fugaron.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto, alrededor de las 20.30, en la intersección de las calles Alejandro Korn y Solís. La víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva, esperaba a su esposa en la puerta de su casa cuando de pronto dos motocicletas con cuatro personas a bordo se detuvieron frente a ellos.

Según el relato del hombre, dos de los asaltantes se bajaron de los vehículos y se dirigieron directamente hacia ellos. Al darse cuenta de que se trataba de un asalto, la pareja corrió desesperadamente para refugiarse dentro de su casa. En ese instante, uno de los delincuentes que portaba un arma de fuego les gritó una amenaza que no olvidarán: “No los mato si no me dan la llave del auto”.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar el momento en que la víctima cae al suelo mientras intenta escapar. El hombre, que no pudo precisar si se tropezó o fue golpeado, recordó que uno de los delincuentes le pegó al menos dos patadas en la espalda mientras trataba de reincorporarse.

Mientras tanto, su esposa quedó atrapada junto a la reja de entrada, donde otro de los asaltantes le exigía insistentemente las llaves del vehículo. El hombre, malherido, logró levantarse y entrar a su casa. Desde adentro, tomó una pistola de calibre nueve milímetros, que está registrada a su nombre, y salió nuevamente.

Fue en ese momento cuando decidió actuar: realizó entre tres y cuatro disparos al aire, logrando asustar a los ladrones. Quien intentaba abrir el auto huyó a pie por la calle Solís, mientras que los otros tres delincuentes escaparon en sus motos por la calle Korn.

Con el patrocinio del abogado penalista Maximiliano Orsini, la víctima denunció el hecho y pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de los delincuentes. Solicitó que se tomen declaraciones y que se revisen las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en la zona para poder identificar a los responsables.