Pudieron localizarlo porque el vehículo tenía GPS. Todo quedó registrado en una filmación.

Un delincuente le robó la moto a un joven delivery y sus compañeros decidieron recuperar el vehículo.

En caravana fueron a buscar al ladrón, lo atraparon y lo atacaron a golpes.

La violenta secuencia ocurrió este sábado por la tarde en la localidad balnearia de Mar del Plata. Horas antes del ataque, el asaltante había cruzado a la víctima mientras trabajaba y le había sacado la moto. Tras ello, escapó de la zona.

#MDQ “Brigada antirobo”. Repartidores salieron a recuperar lo que le habían sacado. Encontraron a un sospechoso. pic.twitter.com/rQEZ1nAT3I — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 30, 2025

Sin embargo, el repartidor decidió actuar. Alertó a sus compañeros y ellos intervinieron. Luego de ubicar al ladrón por el GPS que tenía la moto, fueron a buscarlo en caravana.

Dieron con él al llegar al cruce de 11 de Septiembre y 228 y enseguida comenzaron a atacarlo: lo redujeron en el piso y entre varios comenzaron a golpearlo.

“¿Ahora pedís por favor?”, le decían ante las súplicas del ladrón, en medio de insultos. A la par le exigían que dijera dónde estaba la moto, ya que no habían podido localizarla aún.

Todo quedó filmado por otro de los repartidores que estaba en el lugar y el video se viralizó en redes.

El delincuente, posteriormente, fue entregado a la Policía, pero hasta el momento no se informó si los trabajadores lograron recuperar la moto.