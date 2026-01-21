Llegaron de Mendoza para pasar sus vacaciones en la ciudad balnearia, pero tres ladrones armados los sorprendieron en la ruta y los arrastraron a toda velocidad. En la huida, abandonaron a dos nenes

La familia de Jesús David Matmud, un vecino de la localidad mendocina de San Rafael, aún no logra salir del shock. Y es que este lunes, cuando iniciaban sus vacaciones en Mar del Plata, una banda de delincuentes armados se llevó su camioneta con la casilla rodante y los mantuvo cautivos durante varios kilómetros.

Durante la fuga, los delincuentes abandonaron a dos niños de 8 y 11 años al costado de la ruta, quienes quedaron desorientados y debieron ser asistidos por vecinos.

Puede interesarte

El grupo familiar -integrado por Matmud, su esposa y sus cuatro hijos de 2, 7, 8 y 11 años- se había detenido para bañar a los niños antes de dirigirse a una cena con amigos en Mar del Plata. Iban a hacerlo en la casilla rodante que llevaban enganchada a su camioneta Toyota Hilux negra.

Alrededor de las 22, los hermanos mayores (Maro y Miro) ya se encontraban dentro de la camioneta, mientras el resto de la familia permanecía en la casilla rodante. En ese momento, tres delincuentes armados los abordaron, los obligaron a bajar del vehículo y los dejaron abandonados en la banquina.

Sin embargo, no despejaron el tráiler: “Pusieron la camioneta en marcha con nosotros arriba y empezó la odisea”.

🚨 ROBARON UNA CASA RODANTE CON UNA FAMILIA ADENTRO

- Los ladrones abandonaron a las víctimas en la ruta.

- Fue en Mar del Plata pic.twitter.com/PmcyL1rUP9 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 21, 2026

“Yo pensé que se les había salido el freno de mano (a sus hijos). Entonces, salto a la camioneta y siento que es acelerada a todo lo que da, y me doy cuenta de que hay tres individuos”, siguió relatando Matmud, quien logró subirse a la caja de la camioneta.

Fue entonces cuando uno de los agresores abrió la ventanilla y exhibió un arma, amenazándolo de muerte si no se arrojaba del vehículo. Pero el hombre les suplicó que le devolvieran el teléfono y que le permitieran bajar a su esposa y a los otros dos hijos que permanecían en la casilla.

“Ellos tendrían que haber frenado en la ruta, haberme bajado a mí y a mi esposa. Pero no, lo siguen tirando. Mi esposa va atrás a 120, 130 kilómetros por hora en una calle común”, sostuvo el hombre, en declaraciones.

Durante el episodio, los delincuentes doblaron por una calle por la que circulaba un colectivo, momento en el que Matmud aprovechó para gritarle al chofer que estaba siendo asaltado, mientras uno de los agresores lo amenazaba con un arma apoyada en el abdomen.

Puede interesarte

“Él deja atravesado el colectivo y el ladrón se sube por la vereda. Choca el colectivo, choca a un vehículo parado en la vereda, casi se da vuelta la casilla. Me podría haber matado a mi esposa y a mi bebé”, lamentó el padre.

De acuerdo con su relato, unos metros más adelante logró convencer a los delincuentes de que se detuvieran. Allí dejaron bajar a la mujer con los dos hijos de 2 y 7 años que viajaban en la casilla, pero de inmediato volvieron a escapar. Desesperada, ella se aferró a los estribos de la camioneta para impedir la fuga y fue arrastrada varios metros hasta caer por la velocidad.

“Estamos acá shockeados aún. En Mar del Plata estamos parados esperando. Fue un momento bastante feo para toda la familia, fuimos víctimas de algo muy feo, porque no es algo común", lamentó.

Explicó que los dos hijos mayores fueron encontrados por una familia de la zona, quienes los asistieron hasta que los padres pudieron encontrarlos. En tanto, la camioneta fue encontrada en un descampado del barrio La Herradura, según precisaron medios locales de Mar del Plata.