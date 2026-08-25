Tres delincuentes encapuchados sorprendieron a una pareja cuando guardaba su camioneta en una casa del barrio San Carlos. Escaparon con el vehículo y, tras una persecución, un adolescente de 16 años fue detenido.

Tres delincuentes encapuchados irrumpieron este lunes por la mañana en una casa del barrio San Carlos, en Mar del Plata, redujeron a una pareja y golpearon al dueño de casa con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor.

El asalto ocurrió cerca de las 10, en Vieytes al 400, duró alrededor de ocho minutos y terminó con el robo de una camioneta que horas después fue recuperada por la Policía.

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El ataque comenzó cuando el propietario, de 33 años, ingresaba a su casa a bordo de una Volkswagen Amarok gris claro y cerraba el portón. En ese momento fue sorprendido por los tres asaltantes, que llevaban capuchas y guantes.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes no exhibieron armas de fuego, pero redujeron al hombre y lo obligaron a entrar a la casa, donde también se encontraba su esposa.

Violento robo en el barrio San Carlos: golpearon a un hombre y amenazaron con cortarles la lengua a su esposa y su hijo 🔴



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Un video del episodio permitió reconstruir la secuencia. Los atacantes separaron a las víctimas: la mujer quedó encerrada en la cocina, mientras que su pareja fue sometida a golpes con un palo de hockey para que revelara dónde guardaba dinero y otros elementos de valor.

Después de permanecer cerca de ocho minutos dentro de la propiedad, los ladrones escaparon con el botín y se llevaron la camioneta de la familia.

Las víctimas fueron asistidas por personal policial, aunque no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud.

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría novena comenzaron a analizar cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La investigación, con intervención de la UFIJE N°13, permitió ubicar la Amarok en la zona de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

A partir de allí comenzó un seguimiento y la Policía desplegó un operativo cerrojo con apoyo del Comando Sur. Finalmente, el vehículo fue interceptado en Olazar y Manrique.

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Los dos ocupantes abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie. Uno de ellos, un adolescente de 16 años, fue detenido, mientras que el otro logró escapar y continúa siendo buscado.

La Justicia dispuso que el menor fuera notificado por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia.

Mientras tanto, los investigadores continúan con el análisis de las cámaras de seguridad y la búsqueda de los demás sospechosos que habrían participado del asalto.

La causa busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y localizar a los restantes integrantes de la banda.