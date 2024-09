El viernes 13 de septiembre, Gustavo y Cintia vivieron momentos de terror en su casa al sur de Mar del Plata cuando, cerca de las 9 de la mañana, un grupo de fuerzas especiales de la Policía de Buenos Aires irrumpió violentamente en su domicilio, cumpliendo con una orden de allanamiento.

"Me tiraron al piso, me ataron las manos y uno de los policías tomó a mi bebé", contó Gustavo, desconcertado ante lo que sucedía. Los oficiales comenzaron a interrogarlo, intentando identificarlo como el sospechoso que buscaban. “Querían saber si yo era esa persona, les dije que no, pero empezaron a revisar toda la casa buscando armas de fuego”, explicó.

En ese momento, Gustavo estaba solo con su hijo pequeño, ya que su esposa estaba trabajando. Todo comenzó cuando sus perros, Ángel y Bella, empezaron a ladrar y, segundos después, la policía rompió la puerta gritando "¡Policía!". Mientras lo mantenían inmovilizado, los agentes inspeccionaron la vivienda sin explicaciones claras.

Pasados unos minutos, Gustavo se percató de que el portón de la casa estaba abierto, y de inmediato notó la ausencia de sus perros. Desesperado, pidió permiso para ir a buscarlos, pero los oficiales se lo negaron porque aún debían completar la documentación. Tras contactar a su esposa, finalmente le explicaron que estaban buscando a una persona acusada de amenazas con armas de fuego y robo de autos, pero pronto confirmaron que habían ingresado al lugar equivocado.

Puede interesarte

Una vez liberado, Gustavo salió corriendo con su bebé para buscar a Ángel y Bella, quienes no estaban acostumbrados a estar en la calle. Tras cuatro días de intensa búsqueda, la pareja sigue recorriendo las calles de Mar del Plata, preguntando en refugios y difundiendo la historia en redes sociales con la esperanza de encontrar a sus mascotas.

A pesar de los esfuerzos, los perros aún no han sido hallados. La familia continúa ofreciendo una recompensa y espera que alguien pueda brindar información que los ayude a recuperar a sus fieles compañeros.