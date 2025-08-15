La tranquilidad del barrio San Jacinto, en Mar del Plata, se rompió la noche del miércoles cuando dos motochorros armados intentaron asaltar a un vecino que llegaba a su casa.

En su desesperada huida, la víctima embistió con la moto el portón de la casa de enfrente y encontró allí una salvación inesperada: un pitbull de tres años llamado Acero.

“Estábamos mirando tele y escuchamos el golpe. Escuchamos gritos y salí, y el perro salió conmigo”, contó Matías, dueño de la casa y del animal. Según relató, en ese momento gritó para que suelten al muchacho y Acero corrió hacia los agresores, lo que provocó que se escaparan sin poder concretar el robo.

El intento de asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo los delincuentes persiguen a la víctima y se alejan a toda velocidad al ver al perro.

Miedo, inseguridad y un barrio que cambió

Matías explicó que la víctima vive justo enfrente y le alquila un departamento. “Hoy me dijo que se va del barrio por esto que pasó. Es profesor en la Facultad, llega siempre tarde y teme que lo hayan estado estudiando”, señaló.

El vecino aseguró que la inseguridad aumentó en la zona en los últimos meses y que coincide con la usurpación de unos terrenos cercanos. “En ese momento empezaron los robos, sobre todo en casas en construcción, de donde se llevan materiales”, advirtió.