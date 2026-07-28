Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas este lunes por la tarde en una casa ubicada cerca del Parque Camet, en Mar del Plata, luego de una discusión originada por los ruidos del caño de escape de su moto. Por el crimen fueron detenidos dos primos de la víctima y otro familiar, que quedaron imputados por homicidio.

El hecho ocurrió poco antes de las 18 en una casa de Felipe de Arana al 5400, donde trabajaron el fiscal Carlos Russo, efectivos de la comisaría decimoquinta y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

Según fuentes de la investigación citadas, el conflicto comenzó cuando una mujer de la familia vecina le recriminó a la víctima las explosiones que generaba el escape de su moto.

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El hombre respondió al planteo y luego se dirigió hasta la casa lindera. Allí se produjo una violenta confrontación en la que Raúl Diego Coliguante, de 40 años, recibió varias heridas de arma blanca y murió en el lugar.

Por el hecho están acusados Jonatan David Coliguante, de 39 años; Elio Maximiliano Coliguante, de 28; y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, de 24.

Los dos primeros, que eran primos de la víctima y hermanos entre sí, fueron reducidos por policías de la comisaría decimoquinta y agentes de la DDI en el lugar del ataque.

Illanes Atampi logró escapar, aunque fue localizado y detenido minutos después en la vía pública durante un operativo realizado por la DDI Mar del Plata.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el joven de 24 años habría sido el autor material de las puñaladas, aunque la Justicia todavía debe determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Por disposición del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, los tres quedaron aprehendidos por homicidio y fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Durante varias horas, efectivos de Policía Científica realizaron peritajes en la casa y buscaron rastros que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

Entre las medidas ordenadas se encuentran la autopsia del cuerpo y el análisis de manchas de sangre encontradas en las prendas secuestradas.

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Los registros judiciales indicaron además que tanto la víctima como uno de los imputados tenían antecedentes penales por diferentes delitos. Raúl Coliguante había estado involucrado en causas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mientras que Jonatan Coliguante registraba procesos en esa jurisdicción y en Mar del Plata.

Para los investigadores, el homicidio se habría producido como consecuencia de la discusión por los ruidos de la motocicleta y conflictos previos entre las familias, que vivían en propiedades linderas y estaban unidas por vínculos de parentesco.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7, que busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los tres detenidos.