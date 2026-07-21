Una mujer de 54 años fue detenida este lunes por la tarde en el centro de Mar del Plata luego de protagonizar un violento accidente con su auto, que dejó a dos personas heridas, entre ellas un adolescente de 15 años. La conductora circulaba con una aparente licencia falsa.

La mujer conducía un Peugeot 206 que colisionó con un Nissan Tiida en la intersección de las calles Catamarca y Moreno de la ciudad balnearia. Tras el impacto inicial, la conductora perdió el control de su vehículo, se subió a la vereda de una estación de servicio y embistió a dos peatones, un hombre de 52 años y su hijo de 15, quienes se disponían a cruzar la calle.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el Peugeot, tras chocar en el costado izquierdo al otro rodado, arrastró a una de las víctimas varios metros en la trompa del vehículo.

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Tras el siniestro, las víctimas fueron asistidas por personal médico del SAME. Allí se constató que el padre sufrió politraumatismos en varias partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que el adolescente presentó un golpe de cráneo grave con pérdida de conocimiento, por lo que fue derivado en código rojo a la Clínica Colón.

#MardelPlata UNA MUJER DE 54 AÑOS MANEJABA SU AUTO CON UNA LICENCIA “TRUCHA”, CHOCÓ CON UN VEHÍCULO Y ATROPELLÓ A DOS PERSONAS QUE ESPERABAN PARA CRUZAR: A UN HOMBRE LO ARRASTRÓ VARIOS METROS HASTA LA ESTACIÓN DE SERVICIO



El accidente ocurrió en Catamarca y Moreno, en la zona… pic.twitter.com/TPzvpOH8Ab — 24con (@24conurbano) July 21, 2026

Durante la intervención de la policía en el sitio, los efectivos de la comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal revelaron que la conductora circulaba con una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

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Además, el automóvil fue secuestrado por no contar con la documentación habilitante correspondiente.

Al conocer esto, la Fiscalía ordenó la inmediata aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Posteriormente, fue trasladada y alojada en la Unidad Penal N.º 50 de Batán.