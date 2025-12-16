Una mujer de 64 años envenenó a sus 20 perros, se atrincheró en su casa del barrio Parque Hermoso, en Mar del Plata, y murió al tomar la misma toxina.

Al lugar, en inmediaciones de calle 200 entre 11 y 9, llegaron policías y una ambulancia del SAME.

Los médicos asistieron de urgencia a la mujer. Sin embargo, no logró sobrevivir, detallaron desde 0223.

En la escena trabaja la Policía Científica y personal de Zoonosis. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Alejandro Pelegrinelli, que busca saber cómo ocurrió el hecho, de dónde salió el veneno y cuántos animales murieron en total.

La casa de la mujer estaba ubicada en calle 200, entre 11 y 9, en Parque Hermoso. (Foto: gentileza 0223).

Días atrás, un caso similar despertó la preocupación de los vecinos en Tucumán. En el barrio Itilco, al sur de la provincia, un hombre de 80 años fue detenido por enterrar vivos a cuatro perros recién nacidos.

Una vecina denunció que el acusado tiró a los cachorros en un pozo y luego tiró piedras grandes para evitar que pudieran salir.

Puede interesarte

Los integrantes de la organización “Rescate Animal Aguilares” le contaron al diario La Gaceta que los cuatro cachorros, junto a su madre, fueron llevados a hogares de tránsito y comenzaron una campaña para encontrar familias que puedan adoptarlos.