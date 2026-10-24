Marcela Coronel atraviesa un difícil momento familiar después de descubrir que su mamá, Berta, de 100 años, sufría maltratos físicos y verbales por parte de una de sus cuidadoras. La periodista hizo pública la situación durante el programa Primicias Ya, de América TV, donde mostró parte de las grabaciones que permitieron denunciar a la mujer.

El caso salió a la luz cuando la hermana de Coronel revisó las cámaras de seguridad instaladas en distintos ambientes de la vivienda. En los videos se observan golpes, cachetazos, empujones e insultos dirigidos contra la mujer centenaria, que tiene demencia avanzada y dificultades para defenderse o comunicar lo que le sucede.

La cuidadora, identificada como Norma Noemí Sandín, de 58 años, fue detenida el viernes 23 de octubre por la Policía de la Ciudad y quedó imputada por los delitos de lesiones y amenazas.

El dolor de Marcela Coronel al descubrir los maltratos

Durante su participación en el programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, la periodista relató cómo su familia descubrió lo que estaba ocurriendo.

“Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, recordó.

La situación le provocó una profunda angustia. “Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó”, expresó al describir el impacto que le generaron las imágenes.

Coronel explicó que su mamá se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por su edad y su estado de salud.

“Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, manifestó.

Las cámaras registraron golpes, insultos y amenazas

La mujer denunciada llevaba aproximadamente dos años trabajando para la familia. Según Coronel, anteriormente habían observado algunas actitudes que les llamaban la atención, pero nunca habían presenciado agresiones como las que quedaron registradas.

“Ella tenía como a veces malas contestaciones o a veces se fastidiaba por cosas insignificantes”, recordó la periodista.

"Marcela Coronel": Por la denuncia contra la cuidadora de su madre https://t.co/PckZuCHXzR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2026

Las grabaciones muestran a la cuidadora tratando con brusquedad a Berta mientras la ayuda a vestirse o la traslada dentro de la habitación. También se escuchan insultos y amenazas.

En una de las secuencias, la mujer le grita a la adulta mayor mientras la golpea. Los registros fueron difundidos durante el programa televisivo y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

Según contó Coronel, la médica que atendía a su mamá también había advertido a la familia que prestara atención al comportamiento de la cuidadora.

La denuncia y la detención de la cuidadora

Después de descubrir las imágenes, la familia consultó con abogados para determinar cómo proceder.

Coronel explicó que decidieron esperar hasta la mañana siguiente para intervenir, ya que temían que una situación conflictiva durante la noche alterara todavía más a Berta.

“Pensamos que si íbamos en ese momento, mi mamá se iba a alterar, era estresante, estaban durmiendo”, relató.

Al día siguiente, uno de sus sobrinos se presentó en una comisaría con las grabaciones y formalizó la denuncia.

Según el testimonio de la periodista, cuando los policías observaron el material decidieron intervenir de inmediato.

Seis efectivos se trasladaron al domicilio y detuvieron a la cuidadora, quien quedó a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

El pedido de justicia de Marcela Coronel

La periodista explicó que decidió compartir públicamente el caso para evitar que situaciones similares pasen inadvertidas y para alertar a otras familias que tienen adultos mayores al cuidado de terceros.

“Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”, sostuvo.

Además, reconoció que nunca imaginó atravesar una situación semejante dentro de su propia familia.

“Esto es horrible. Es terrible. No se me ocurre otra manera de describirlo. No podés entenderlo, no podés creer que te esté pasando”, expresó.

La causa judicial continúa bajo investigación, mientras la familia busca que se determinen las responsabilidades por las agresiones registradas en los videos.