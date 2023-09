La panelista confesó en Intrusos el gesto del periodista antes de que trascendiera la denuncia en su contra.

Alejandro "Pollo" Cerviño fue denunciado por su exmujer, Cinthia García, por el abuso de su hijo de 8 años y contó escalofriantes detalles en LAM. En este contexto, Marcela Tauro también habló y dio datos de un repudiable gesto del periodista con ella.

Puede interesarte

Luego de que la denuncia se hizo pública, la periodista de Intrusos confirmó que El Pollo fue a buscarla cuando estaban por confirmar la noticia en el programa.

"A mí me vino a buscar acá. Quería darme su versión y yo le dije ‘yo leí el expediente y no me interesa tu versión’”, dijo Marcela Tauro asegurando que Alejandro "Pollo" Cerviño estaba al tanto de la información y quería impedir que se difundiera.

La palabra de Alejandro "Pollo" Cerviño

Cinthia García, ex mujer de Alejandro "Pollo" Cerviño contó en LAM los aberrantes hechos que el periodista sometió a su hijo de cinco años (hoy tiene ocho) y ratificó su denuncia por abuso sexual.

En este contexto, el periodista Damián Rojo se comunicó con Cerviño quien dio su palabra sobre la fuerte denuncia que recae sobre él. "Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente’’, dijo.

ESCALOFRIANTES DETALLES DE LA DENUNCIA CONTRA ALEJANDRO POLLO CERVIÑO.

"Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días, habrá una oportunidad para que charlemos", agregó luego.

Puede interesarte

El relato desgarrador de la expareja del “Pollo” Cerviño

La ex esposa de "Pollo" Cerviño aseguró que el periodista y locutor tenía una fuerte adicción a las drogas y que aprovechaba eso para abusar de su pequeño.

Entre los aberrantes hechos que confesó la ex de Alejandro Pollo Cerviño, aseguró que usaba sustancias contra ella para poder llevarse al niño por fuera de la casa, con otros adultos y que estas acusaciones están probadas por las declaraciones del nene en Cámara Gessell.