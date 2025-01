En una entrevista con Desayuno Americano, Marcelo Polino compartió su experiencia en Villa Carlos Paz, donde se encuentra hospedado en el mismo lugar que la polémica pareja formada por Wanda Nara y L-Gante, a quienes se refirió como "compañeros de piso" en el "hotel de las estrellas".

La presencia de Wanda Nara y L-Gante en el lugar ha generado un gran revuelo mediático, y Polino no escapó a la curiosidad sobre la situación.

Sin embargo, la tranquilidad no parece ser una característica de este alojamiento, ya que Polino admitió que el ruido en el piso es constante y no le permite dormir. "Hay mucho ruido en el piso, no puedo culpar a nadie ni felicitar a nadie, porque no sé quiénes sean, pero se escuchan ruidos sexuales, risas, gente que habla, es la mansión del amor", dijo el periodista con tono humorístico.

A pesar de la situación, Polino ha estado siguiendo el "Wandagate" por la televisión, destacando la gran cobertura mediática que ha recibido el escándalo que involucra a Wanda Nara y L-Gante.

La relación entre Wanda Nara y L-Gante ha sido objeto de atención mediática en las últimas semanas, y su presencia en Villa Carlos Paz no ha pasado desapercibida. Polino también expresó su preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en los niños involucrados, en referencia a los hijos de Wanda Nara.

"Hay que cuidar más a los chicos. Ahora no se dan cuenta porque son pequeños, pero van a crecer y todo queda, entonces el día de mañana, tener que explicar sobre esas cosas, no va", comentó. Finalmente, Polino deseó lo mejor para todos los involucrados y bromeó sobre la situación, diciendo "bienvenidos a la mansión del amor", en una clara referencia a la pareja que ha generado tanto interés en los medios.