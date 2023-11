Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. La resolución indica que también le impusieron una restricción de acercamiento a la victima.

El lunes 20 de noviembre, el periodista especialista en temas judiciales y policiales German Pampa Mónaco escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter): “Procesaron a Teto Medina por abuso sexual con acceso carnal y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. Además le impusieron restricción de acercamiento a la victima”, detalló el periodista junto a la resolución judicial.

El fallo judicial dice que Teto Medina es procesado por considerarlo en principio “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 2 y 4) y amenazas coactivas con la utilización de arma”, y establece que se embarguen los bienes y dinero del conductor hasta “cubrir la suma de $20.258.430 pesos”.

Además, establecen "una perimetral no menor a un radio de 500 metros de su expareja, siendo prohibida la comunicación con ella también a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería".

¿De qué lo acusan a Teto Medina?

En 2019, Mónica Fernández, la ex pareja de Marcelo “Teto” Medina que lo denunció por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego, brindó detalles estremecedores de la fuerte experiencia que vivió con el ex Videomatch.

“Yo pensé que iba a salir y que iba a decir que estuvo mal, que iba a pedir perdón por esos últimos seis meses en los que me hizo pasarla mal”, indicó angustiada la mujer en Tarde pero temprano (Net TV), en noviembre 2022, tras conocer que Medina ya no estaba internado en la clínica psiquiátrica a la que había ingresado a fines de junio. de ese año.

La ex del panelista, que ya había dicho que él la obligaba a consumir cocaína y la orinaba durante la noche, agregó: “Él me llamó ciento noventa y tres veces seguidas para masturbarse”, reveló. “Había abusos con otras cosas, con otros aparatos. Yo conté lo de la cocaína en la vagina, me ponía cocaína y me quemaba, así que tenía que irme a lavar al baño y le decía que no lo haga. También me ponía debajo de la lengua y se iba, cuando yo no me podía mover”, confesó entre lágrimas la invitada al programa conducido por Diego Ramos.