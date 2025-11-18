Marcelo Tinelli publicó un posteo en sus redes sociales para anunciar que se baja de su programa de streaming en Carnaval, a pesar de que el contrato que tenían todos los que integraban el ciclo era hasta el 15 de diciembre.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el conductor está travesando un muy mal momento personal por la pelea con su hija Juana y la supuesta amenaza, sumado a las deudas que tendría con varias personas.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mi. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos desde donde realmente tenemos que estar”, comenzó el conductor en un escrito que publicó en su cuenta de Instagram.

Puede interesarte

“Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora”, continuó.

Tinelli no descartó la posibilidad de regresar en un futuro: “Volverá el año próximo, con fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece“.qk7A6g

”Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, expresó.

Puede interesarte

Los últimos programas no los estuvo conduciendo para resguardarse por el mal momento que está viviendo. Su lugar lo ocupó José María Listorti. El ciclo debutó el 23 de septiembre y estuvo al aire por menos de dos meses.