Una de las previas de Bailando 2023 más esperadas es cuando aparece Milett Figueroa a la pista. Desde su irrupción en el ciclo de Marcelo Tinelli, el conductor y la peruana entablan un mano a mano en el que la mayoría de los diálogos tienen frases de seducción. Tanto es así que la periodista Mercedes Ninci afirmó que habían pasado el último fin de semana largo juntos en Uruguay. Y durante este martes, Ángel de Brito publicó un tuit con dos fotos en los que se los veía a ambos, por separado, luciendo la misma gorra en la cabeza.

Finalmente, Marcelo dio su versión de los hechos. Al finalizar el programa de América, el lunes pasado, el cronista de LAM lo esperó a Tinelli para preguntarle con un toque de humor sobre su último fin de semana en Uruguay con la supuesta compañía de Milett.

“A raíz del tuit de Ángel de Brito en donde estás con una gorrita y Milett tiene la misma, te quería preguntar si la compraste en un 2 x 1″, le preguntó Santiago Sposato picante al conductor. “Yo tengo mi gorra, no sé la que tiene Milett. Ella no estuvo el fin de semana en Uruguay conmigo”, aclaró Marcelo. Acto seguido, Tinelli lo increpó al notero, en el mismo tono: “Venís con la gorra esa, no te hagas el canchero, ¿qué tiene que ver la gorra?. ¿Qué prueba es esa?. ¿Qué sabés si es la misma gorra?”.

Entonces se generó un ida y vuelta de preguntas y respuestas acerca de la visera de Tinelli. “¿Si mi gorra estuvo en Punta del Este el fin de semana?, no sé, supongo que sí porque no la vi, no me acuerdo dónde está esa gorra”, retrucó el conductor. El periodista redobló la apuesta: “Si nosotros en nuestro próximo viaje a Uruguay te pedimos que nos muestres la gorra ¿la tenés vos o está acá?”. Entonces Tinelli recurrió al humor y, sin abandonar la sonrisa, disparó: “Ah, sí, bueno guau, llegó el fiscal a ver la gorra, sí, le muestro la gorra, chicos, por favor. Estás canchero”.

Más adelante, el conductor aseguró que solo había estado con su primo Luciano Giugno en el país vecino. “Yo tenía el cumpleaños de un amigo y fui con El Tirri, vamos siempre con él. Era el cumple de mi amigo Pato”, respondió y ante el titubeo de sus palabras, Sposato le pidió que no se pusiera nervioso. “Yo no titubeo, ¿por qué tengo que dar tantas explicaciones? Fui con El Tirri, tenemos amigos en Uruguay que lo pasamos bárbaro, fuimos a una comida con mucha gente. Digo: ‘¿Todos los que van a Uruguay tienen que ver conmigo?’ No entiendo. No sé de dónde sacan esto”, señaló.

Ante la insistencia del cronista, Marcelo reiteró: “Milett es una mujer hermosa, pero no tiene nada que ver conmigo, no estuvo conmigo en Uruguay. Ya lo dije 70 veces, se lo tuve que explicar a mis hijos también porque Mercedes Ninci dijo que la había llevado en un auto. ¡Ni sé dónde estaba!. Me dijeron que estaba en Montevideo, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Todos los que están en Montevideo están en Punta del Este? Son ciento y pico de kilómetros. No me pongo nervioso pero no entiendo cuál es la relación”, lanzó. “Yo estuve en Punta del Este en mi casa con El Tirri, solo. Los cuatro días que estuvimos. Esa foto mía con la gorra es de hace, no sé, diez años, ¿no ves que tengo el pelo diferente?”, concluyó antes de despedirse con un abrazo.

Al volver al estudio, De Brito le pidió a sus panelistas que votaran si era verdad o mentira lo que había respondido Tinelli. Yanina Latorre contó que había hablado con él, que es su amigo, y que le dijo que “no había estado con Milett” y que ella le creyó. Por su parte, Marcela Feudale, la locutora histórica del programa de Marcelo, dijo que ella lo conoce y que lo notó “demasiado nervioso”. Luego, agregó: “Algo pasa ahí, muchas explicaciones”. En tanto, Marixa Balli opinó: “Él lo disfruta y esto le suma. Si pasa algo con ella, bueno, que lo pase bien. Pero desde el primer momento todos lo incentivaron con Milett”.