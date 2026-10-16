La Quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo como epicentro la Plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires, finalizó de manera abrupta tras una jornada marcada por la lluvia y graves incidentes. La movilización, que buscaba exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, derivó en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Durante los disturbios, los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos, agua de camiones hidrantes y balas de goma. Como resultado, se reportaron al menos 10 heridos y más de 30 detenidos, entre los cuales se encuentran tres menores de edad. Según el informe oficial, entre los heridos se contabilizaron cuatro oficiales de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval, además de dos manifestantes asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

“Marcha”: Porque un equipo de ATE en la marcha universitaria aplicó leche en la cara de los manifestantes que recibieron gas pimienta https://t.co/Qbu3oXYCJe — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 15, 2026

El Ministerio de Seguridad Nacional inició una denuncia penal contra los involucrados por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Por su parte, el Gobierno porteño estimó daños en el espacio público por un valor de 90 millones de pesos.

Imágenes de la represión policial en Plaza Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria, en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. https://t.co/ASi4qayayS https://t.co/ka3jfqJbKX — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

La protesta se enmarca en el conflicto entre el gobierno del presidente Javier Milei y las universidades nacionales. A pesar de los fallos judiciales y la ratificación parlamentaria de la ley, el Ejecutivo no ha aplicado la normativa que establece la actualización salarial por inflación, la recomposición de becas y fondos de funcionamiento. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicó que los recursos para las casas de estudio cayeron un 40,5% en términos reales durante el primer semestre del año en comparación con 2023.

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La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Pese a la intención de mantener el acto, la situación fue sintetizada por uno de los presentes: