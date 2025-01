La salud de Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante de Los Palmeras, ha generado preocupación y polémica dentro de la banda santafesina. Tras el leve ACV que sufrió el vocalista, Marcos Camino, bandoneonista y figura clave del grupo, declaró que la familia de Deicas no permite que el cantante se comunique con sus compañeros.

“Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, explicó Camino en diálogo con el programa Secretos Verdaderos.

El músico expresó su malestar ante esta situación y recordó que no es la primera vez que ocurre algo similar en momentos delicados para la salud de Deicas. “Por ser un amigo de años, sí, me duele. Siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de toda la vida. Que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante complicada”, agregó.

Según Camino, Cristian, el hijo mayor del cantante, mantiene informado al manager de la banda sobre la evolución de la salud de Deicas. Sin embargo, el resto de los integrantes del grupo no han podido dialogar directamente con él.

Mientras tanto, Los Palmeras decidieron continuar con su agenda de presentaciones confiando el micrófono principal a Pablo López, un joven cantante oriundo de San Genaro, que forma parte del grupo desde 2021. López debutó como vocalista principal en la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, donde el público recibió con entusiasmo a la banda y disfrutó de clásicos como Bombón Asesino.

A través de sus redes sociales, Los Palmeras compartieron los momentos previos y el detrás de escena del show, destacando que la gira 2025 ya comenzó y agradeciendo el apoyo del público. “A pesar de la ausencia de Cacho, la esencia de Los Palmeras sigue intacta”, expresaron en sus publicaciones.

La situación entre los integrantes del grupo y la familia de Deicas sigue siendo tensa, mientras el cantante se centra en su recuperación. El futuro del histórico vocalista en la banda aún es incierto, pero Los Palmeras continúan avanzando con su legado musical.