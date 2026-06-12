La filtración de un chat privado entre Marcos Giles y Ángela Torres encendió una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actitud del streamer tras mostrar accidentalmente la conversación durante una transmisión en vivo.

Mientras compartía pantalla en una transmisión, Giles dejó expuesto inadvertidamente su WhatsApp Web. Al notar la situación, intentó minimizar el hecho: “Quise cerrar”, comentó ante su audiencia, y agregó: “Estoy perfecto. Estoy limpio, amigo”.

Acá lo tenés al romántico y jeropa de Marcos Giles!



Que en un mes no pudo ir a ver la novia pero para irse de joda no tuvo ningún problema.



No solo filtro su chat sino que solo le importo como quedaba parado él #NadieDiceNada #margeliters #angelatorres #margelita https://t.co/4z6Fp89Sfs pic.twitter.com/JOJMMVgTLf — user (@userjdjddkd) June 11, 2026

El episodio se viralizó rápidamente, pero lo que más llamó la atención fue el contenido del mensaje que Ángela Torres le había enviado. En el texto, la cantante le expresaba: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió.

La conversación privada reveló la decepción de la cantante por la falta de tiempo compartido, pese a comprender las obligaciones laborales de Giles. “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, cerró la artista en su mensaje.

El incidente tuvo repercusiones inmediatas en las redes sociales, donde el fragmento del stream y el chat se multiplicaron, acompañados de mensajes críticos hacia Giles. La respuesta del influencer llegó cuatro horas después en forma de mensaje de voz. “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”, fue la frase que generó indignación entre los seguidores de la cantante.

La filtración involuntaria del chat privado entre Ángela Torres y Marcos Giles marcó el pulso de las redes sociales, provocando una ola de rumores en torno a la pareja. Frente a esa exposición inesperada, la actriz optó por responder con un gesto sencillo pero elocuente en su cuenta de Instagram.

La reacción de Ángela Torres después de la filtración involuntaria de Marcos Giles (Instagram)

En una historia compartida horas después del incidente, Ángela Torres publicó una selfie frente al espejo junto a su novio. Ambos aparecieron en una escena cotidiana, con Giles sin remera y la pareja relajada en casa, lejos de cualquier despliegue mediático.

La imagen no llegó sola, sino acompañada por una frase directa: “Mi amor, te amo mucho”, escribió Torres sobre la foto. Con esas palabras, la artista dejó en claro su postura y disipó dudas sobre una supuesta crisis.