Desde que se consagró como ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio optó por un bajo perfil en los medios, le dio prioridad a su carrera como modelo, apostó a sus redes y dejó de lado la televisión, en donde ganó popularidad. Las últimas semanas comenzaron los rumores de romance con la China Suárez, luego de aparecer justos en diferentes lugares. La actriz desmintió las versiones y ahora, el participante en una nota con Implacables (El Nueve) contó cómo es su vínculo.

Primero el salteño contó que está abocado finalizar las últimas materias que le quedan para recibirse de abogado. “No tuve mucho tiempo de hacer bastantes cosas porque estoy a full con la carrera. Curso acá en Buenos Aires, pero rindo en Salta. Estoy yendo y viniendo constantemente y cuando voy para allá disfruto con mi familia. Estoy súper contento”, contó, acerca de cómo sus días.

Cuando le consultaron al influencer acerca de si estaba comenzando una relación con la expareja de Benjamín Vicuña, que acaba de confirmar su separación del cantante Lauty Gram, afirmó que no vive con ella un romance. “Con la China estuvimos comiendo, pero somos muy buenos amigos. Es una capa. Una genia”, destacó, sobre la relación que forjaron el último tiempo.

Entre los acontecimientos que compartió Marcos con Eugenia están el cumpleaños con pocos amigos que tuvo la actriz, el festejo por 4 años que tuvo Amancio, el hijo menor de ella fruto de la pareja que había formado con Benjamín Vicuña o incluso una postal del ganador de GH completamente dormido. “Parece que no sale”, sentenciaba ella, divertida junto a una foto de él que terminó borrando.

También a la hora de referirse a su estado sentimental, el modelo fue tajante. “Estoy solo”, contó, al tiempo que la consultaban sobre el breve noviazgo que tuvo con Julieta Poggio. “Con Juli somos muy buenos amigos”, dijo, sin querer entrar en detalles de una relación que sacó a la luz la animadora infantil, luego de largos meses de especulaciones.

Marcos reflexionó sobre por qué eligió mantenerse alejado de los escándalos y de un perfil más mediático. “Siempre voy disfrutando el momento. Sé que hay cosas pasajeras, que no son duraderas pero creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta, estar contento con lo que uno hace, sin molestar a nadie y tratando de seguir lo que a uno le gusta. Nada más”, afirmó.

“¿No pudiste estar en la final de esta edición que estaban todos?”, indagó la cronista del ciclo de Susana Roccasalvo, sobre todo lo que se habló sobre su ausencia en el último programa de la temporada que pasó del reality show, pero el exparticipante fue muy breve sobre el motivo por el que no estuvo. “Justo estaba rindiendo”, señaló.

En cambio, el exconcursante del programa de Telefe se refirió al encuentro que tuvo con Bautista Mascia, quien terminó consagrándose en la última temporada. “Nos juntamos y estuvo muy bueno. Fuimos a la Bresh, él es un capo y me cayó muy bien”, afirmó. “Hablé con él y me dijo que dentro de la casa pudo disfrutar de muchas cosas, que no se amargó por lo que pasaba y está bueno tener esos momentos, más allá de que es una competencia. Él estaba contento, así que me alegro mucho por él”, destacó.

Además, fue consultado por Furia, el personaje más fuerte que tuvo el reality y que guardaba grandes diferencias con el perfil que ostentó él. “Cada uno tiene su juego, pero personalmente me gustó disfrutar de la casa y no hacerme malasangre de las cosas. Más allá de cómo te va en la competencia, es importante disfrutar del momento, pasarla bien y estar contento”, puntualizó.