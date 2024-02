El próximo 10 de marzo tendrán lugar la 96.ª edición de los Oscar los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense y que estuvieron en boca de todos los cinéfilos por algunas ausencias de protagonistas en las nominaciones. Entre ellas, Margot Robbie, protagonista de Barbie, que quedó afuera de la categoría de Mejor Actriz, mientras que Greta Gerwing tampoco fue incluida en la terna de Dirección por el mismo film.

Tras el revuelo que se generó en redes sociales, puesto que varios fans de la cinta repudiaron la ausencia de las mujeres en las mencionadas categorías, y luego de que sus propios compañeros pronunciaran su desacuerdo con la decisión de la Academia, Margot Robbie rompió el silencio y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

Consultada por lo ocurrido con Gerwing, Robbie sentenció: "Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es” y agregó: “Pero, ha sido un año increíble para todas las películas”.

En ese sentido, la actriz reflexionó sobre el impacto que tuvo la cinta, no solo en la taquilla, sino también culturalmente. “Simplemente, sospecho que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria”, apuntó.

Y aprovechó la oportunidad para comentar lo que significó la película para ella y la sociedad. “Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto”, dijo.

Y cerró: “Nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es asombroso estar en el ojo de la tormenta”.