María Eugenia Ritó reapareció en los medios tras su reciente distanciamiento, luego de que Instagram le cerrara su cuenta por vender contenido explícito.

En diálogo con Fede Flowers y La Criti de Se terminó la joda (Splendid AM 990), Ritó habló de los temas del momento y confesó que tendría un vínculo amoroso con Javier Milei si él se lo propusiese.

Al momento de nombrar el acercamiento que tuvo el mandatario con las mujeres del espectáculo, le preguntaron si ella estaría dispuesta a tener un romance con él y Ritó sorprendió con su respuesta: “Si me daría algo de plata o algo de lo que tiene él, seguro sí. Por plata sí”.

Maria Eugenia Rito:

"Si Javier Milei me daria algo de plata de todo lo que tiene él seguramente estaria con él"



"El presidente es muy cholulo" pic.twitter.com/U6I6z15vaT — La Criti (@LaCritiok) June 8, 2025

“En realidad lo tendría que conocer, pero parece que está de moda. Lo que pasa es que él es muy cholulo, le gustan las cámaras”, opinó recordando su pasado previo a asumir el cargo de Presidente. “Es un personaje, sabe mucho y es un economista muy importante. Ojalá saque adelante nuestro país”, cerró dejando en claro que a ella le “divierte".

La ex vedette aclaró que se encuentra disfrutando de su soltería tras un extenso matrimonio: “Ahora hago lo que quiero de mi vida, yo estuve 12 años casada. Está bueno hacer lo que uno tiene ganas. Estuve muy enamorada de mi ex marido y después salí con chicos, me puse de novia. Ahora salgo con chicos o chicas cuando tengo ganas. Yo soy bisexual, me gusta todo”.

Puede interesarte

Sobre su actual relación con su ex Marcelo Salinas, sostuvo que lo único que los une son los “temas legales”: “Yo me divorcie, ya hice la división de bienes, pero todavía no cobre nada hasta que no pueda vender el departamento, por eso me las tengo que ingeniar para poder trabajar”.

La rubia apostó por vender contenido erótico en sus redes sociales, diferenciándose de la reconocida plataforma azul y la argentina Divas Play: “En dólares, por supuesto”.