Tras su escandalosa y mediática separación de Ricardo Diotto, María Fernanda Callejón vive uno de los momentos más felices de su vida. La actriz supo cómo superar una fuerte crisis y por esa razón volvió a apostar al amor. Con esa felicidad, la modelo habló en La Noche de Mirtha (El Trece) y contó cómo empezó su relación con Fernando Gamboa.

“Conocí a tu pareja al otro día. ¿Ustedes fueron novios?¿Cómo es la historia?”, expresó la Chiqui haciendo su clásica pregunta incisiva. Sin demasiadas vueltas, Callejón respondió: “Nosotros fuimos novios en los ‘90. Lo que pasa que en esa época no existía redes, no existían celulares. Era todo por línea. Ahora, él me escribió por Instagram. Yo siempre contesto a mi comunidad”.

Mientras Gamboa observaba detrás de cámara, Mirtha continuó indagando y le preguntó cómo estaba, haciendo alusión a su separación con Diotto y el inicio de su nuevo vínculo: “¿Estás más tranquila?”. Tras unos segundos de pausa, Callejón respondió: “Sí. Viste que el tiempo acomoda todo. Estoy muy tranquila, sanando, pero feliz, acompañada”.

Así las cosas, Legrand quiso saber si la actriz convivía con su novio, pero lejos de la respuesta que Mirtha esperaba, Callejón detalló: “No convivo con mi novio. No es mi novio. Mi hija (Giovanna) dice que es mi novio. Pero no lo es. Pero el negro es un compañero de la vida. Yo ya me puse de novia, ya me casé, ya me separé. Lo tiene re claro. No me gustan las etiquetas a esta altura de mi vida, me parece que lo que nos etiqueta nos condiciona y creo que tenemos que ser.”

Al notar el proceso de sanación que Callejón había hecho, y el valor que tenía su actual relación con el exfutbolista, la conductora le preguntó si había pasado momentos duros con su separación. “Sí, fue un momento inesperado. Uno cuando se enamora y se casa lo hace para toda la vida, en ese momento estábamos muy bien y enamorados. No sé cómo explicarlo. Nosotros las mujeres naturalizamos cosas que pasan en nuestro seno familiar por cuestiones de intereses, que tienen que ver con la familia, y el proyecto familiar”, resaltó la modelo ante la mesa, la cual también integraban Leandro “el Chino” Leunis, Alfredo Leuco, y Noelia Marzol.

Sorprendida por lo que escuchaba, la conductora profundizó en el tema: “Pero cómo una persona te puede amar y de pronto se acabó el amor y empieza la agresión. Te empujó contra una pared”. Mientras trataba de recordar las situaciones que vivió con su expareja, Callejón expresó: “La violencia se enmarca en una palabra que recién ahora estamos profundizando, antes era el golpe. A veces las violencias psicológicas, los golpes, no se ven. La violencia económica, cosas que uno naturaliza. Ahí fue mi alerta (con el golpe), porque estaba mi hija, estábamos en crisis, hubo un chat que se filtró que él se hablaba con otra mujer”.

A finales del año pasado, meses después de su separación, el exmatrimonio pudo llevar cordialidad al día a día sobre todo por el bienestar de Giovanna, la nena que tuvieron juntos. Fue cuando la nena tuvo el acto de fin de año en la escuela y fueron los dos a acompañarla. La noticia trascendió gracias a una publicación en la cuenta de Instagram de Callejón quien compartió dos fotos del momento para sus más de un millón de seguidores.