Mariana Nannis volvió a quedar en el centro de la polémica después de realizar comentarios despectivos sobre el origen de Melody Luz, pareja de su hijo Alex Caniggia y madre de su nieta Venezia. Sus declaraciones durante una entrevista en el programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, provocaron una fuerte reacción familiar y derivaron en un durísimo descargo público del mediático.

El conflicto comenzó cuando Santiago Riva Roy, uno de los conductores del ciclo, le preguntó a Nannis por las acusaciones de discriminación que había realizado Melody Luz.

Lejos de evitar el tema, la exesposa de Claudio Paul Caniggia respondió con una frase que generó sorpresa entre los integrantes del programa.

“Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, expresó, en referencia al lugar de origen de la bailarina.

La frase de Mariana Nannis que desató la polémica

Durante la entrevista, los conductores intentaron determinar si Nannis consideraba que una persona tenía menos valor por haber nacido en un barrio determinado.

La mediática evitó responder directamente y sostuvo que sus palabras estaban siendo interpretadas de manera incorrecta.

“Para mí la gente es buena o la gente es mala. Después vos tomalo como vos quieras”, manifestó.

Mariana Nannis abandonó el stream de Bondi en plena nota Riva Roy: "Qué sentís por tu nieta y si es verdad que la discriminaste por la mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella" Mariana Nannis: "Yo no tengo la culpa si nació en San Martín" — tronk (@TronkOficial) November 5, 2026

Ante la insistencia de los periodistas, Nannis volvió a referirse al origen de las personas y terminó cortando la comunicación.

Sus declaraciones rápidamente circularon por las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el tono de sus comentarios.

La polémica tomó mayor dimensión porque sus palabras surgieron en medio del distanciamiento que mantiene con Alex Caniggia y su pareja.

La furiosa respuesta de Alex Caniggia: “Mi madre para mí ya no existe”

Tras conocer las declaraciones, Alex Caniggia publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó duramente a Mariana Nannis.

El mediático expresó su indignación porque consideró que su madre había involucrado en la discusión a Venezia, su hija de tres años.

“¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta?”, manifestó al comienzo de su descargo.

Luego cuestionó que alguien pudiera establecer diferencias entre las personas por su lugar de nacimiento.

“El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”, sostuvo.

En otro tramo del video, confirmó que no tiene intenciones de recomponer el vínculo con Nannis.

“Mi madre para mí ya no existe. Lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”, aseguró.

También sostuvo que existen límites familiares que, una vez atravesados, no tienen vuelta atrás.

Alex Caniggia le respondió a Mariana Nannis "Que nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de 3 años, que encima es tu nieta ¿qué importa donde nacés? Sos una vergüenza como abuela y como madre, sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla" — tronk (@TronkOficial) November 6, 2026

Alex también defendió a su hermana Charlotte

El descargo del influencer no estuvo centrado únicamente en su pareja y su hija.

Alex también cuestionó los comentarios que Mariana Nannis habría realizado sobre Charlotte Caniggia, especialmente aquellos relacionados con su situación económica.

El mediático consideró inapropiado que una madre descalificara públicamente a sus propios hijos y puso en duda su comportamiento como madre y abuela.

“Humillar a un hijo no te hace superior, te hace miserable”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una de las frases más fuertes de toda la discusión.

“Sos una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”, lanzó contra Nannis.

El video comenzó a circular rápidamente y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento familiar.

Melody Luz también respondió a los comentarios

Melody Luz decidió pronunciarse después de escuchar las declaraciones de su suegra.

La bailarina aseguró que no le sorprendieron los comentarios y sostuvo que nunca comprendió los motivos del conflicto que mantiene con Nannis.

También dejó en claro que no tiene interés en reconstruir el vínculo familiar ni en promover un acercamiento entre la mediática y Venezia.

En sus redes sociales publicó una fotografía acompañada por un mensaje en defensa de sus orígenes.

📢 MELODY LUZ LE RESPONDE A MARIANA NANNIS: "Es una persona problemática" Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/5eKGBwBmSp — América TV (@AmericaTV) November 5, 2026

“Aguante San Martín. Aguante ser de barrio. Aguante la humildad. Aguante lucharla desde abajo”, escribió.

Además, destacó la importancia de crecer rodeada de afecto y manifestó sentirse orgullosa de su lugar de nacimiento.

La publicación fue interpretada como una respuesta directa a los dichos de Nannis, quien había cuestionado precisamente ese aspecto durante la entrevista.

Puede interesarte

Un conflicto familiar que continúa sumando capítulos

La relación entre Mariana Nannis, Alex Caniggia y Melody Luz atraviesa un distanciamiento desde hace tiempo.

En diferentes entrevistas, la bailarina aseguró que su suegra no mantiene contacto con Venezia y que tampoco estuvo presente en momentos importantes de la vida de la pequeña.

Alex, por su parte, ya había manifestado públicamente sus diferencias con su madre, aunque esta vez volvió a confirmar que considera terminado el vínculo.

Las declaraciones sobre San Martín reavivaron el enfrentamiento y provocaron nuevas respuestas de los integrantes de la familia.

Por el momento, Nannis no difundió una respuesta pública específica al último video de su hijo, que se convirtió en uno de los principales temas de conversación del espectáculo argentino.