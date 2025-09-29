¿Nuevo romance?
Mariano Martínez tendría nueva pareja y es 18 años menor que él
El actor fue visto con su nueva pareja en un boliche de Costanera.
Mariano Martínez habría vuelto a apostar por el amor tras su separación de Triana Ybañez y estaría iniciando una relación con una joven DJ, según informó Karina Iavícoli en Infama.
La periodista contó que el actor y la joven de 28 años fueron vistos en un reconocido boliche de Costanera: “Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT”.
"En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida", aportó.
Según los rumores, la pareja se habría conocido en julio, posterior a la separación del actor con Ybañez, y desde entonces habrían entablado una relación.
El propio Martínez habría confirmado su noviazgo al dejar dulces comentarios en los posteos de Luva cantando covers de canciones del momento.