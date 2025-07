“Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más que la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces...”. Con esta declaración, Mario Pergolini cerró un momento inesperado durante la emisión del segundo programa de Otro Día Perdido, donde la cantante Cazzu fue la invitada central. El conductor, conocido por su humor ácido y su estilo directo, se animó a probar los pasos del perreo en vivo, generando un intercambio cargado de ironía y autocrítica.

Pergolini recibió a Cazzu en el estudio y no tardó en plantear el desafío: “Quiero hacer algo que desde que te vi. Quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama ‘Perreo’. ¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?“, preguntó entre risas, marcando el tono distendido de la entrevista.

La artista jujeña accedió a guiarlo, y tras algunas indicaciones básicas, el conductor continuó con sus dudas: “¿Qué hago con las manos? Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no? Manteca, manteca, manteca. ¿Manteca, manteca? Ni sabía que tenía nombre", comentó, sumando una cuota de humor al momento.

La secuencia avanzó con Pergolini lanzándose a la pista improvisada: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían“, pidió, mientras el público y la invitada celebraban su intento.

El conductor no dejó pasar la oportunidad de reírse de sí mismo: “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Más ridículo que eso, no va a haber”, afirmó, en alusión a su regreso a la pantalla.

El intercambio con Cazzu no solo giró en torno al baile, sino que también permitió a Pergolini compartir una reflexión personal sobre su relación con la danza: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”. La sinceridad del conductor quedó plasmada en cada frase, especialmente al reconocer que su falta de destreza para el baile era motivo de deseo y frustración.

La participación de Cazzu en Otro Día Perdido aportó frescura y complicidad, mientras que Pergolini demostró una vez más su capacidad para transformar una entrevista en un espacio de humor y autocrítica.