Marixa Balli volvió a ser noticia al abrir su corazón en una charla íntima con Lizy Tagliani en el programa Arriba Bebé (Pop Radio 101.5). En tono cómplice y sin filtros, la bailarina y empresaria confesó estar atravesando un fuerte sentimiento por alguien que no puede nombrar ni acercarse demasiado.

“¿No les pasa que les gusta alguien mucho y no lo pueden decir por muchos motivos?”, lanzó, misteriosa. Luego agregó: “Es maravilloso, es re lindo solo verlo”. Aunque evitó revelar su identidad, dejó claro que ese amor es intocable: “Me hago el planteo de que no puede ser, porque soy respetuosa”.

Cuando le preguntaron si sigue viendo a esa persona, Marixa deslizó una pista: “Tal vez no a diario... pero anda en uno de mis círculos”. Y aunque negó estar enamorada, admitió que siente una atracción poderosa: “No tengo una fascinación, pero creo que podría ser muy explosivo”.

El misterio creció cuando en el programa recordaron sus históricos vínculos con figuras como Rodrigo Bueno —su gran amor según muchos— y Marcelo Tinelli, con quien compartió una intensa historia en los 90. De hecho, la propia Balli ha hablado más de una vez de la química que aún la une con el conductor.

“Lo veo y ya con la mirada... no hay que hablar”, confesó en una entrevista. Además, reconoció que se cansó de ciertas actitudes de él y hasta jugó al “te dejo de seguir” en redes sociales, en un duelo virtual que reveló más de lo que intentó ocultar.

Sobre su historial sentimental, Marixa también recordó una de sus relaciones más profundas: “Me enamoré de alguien que no se había divorciado. Me hizo el verso de ‘mañana me separo’ y me agotó”.

Mientras tanto, el nombre de su amor prohibido sigue flotando entre rumores y recuerdos del pasado. ¿Lo dirá alguna vez? Por ahora, prefiere seguir disfrutando del misterio.