Los participantes de Masterchef Celebrity están viviendo la semana final, en la que deben dejar todo en las cocinas para llegar a la gran final. En esta oportunidad, el jurado les propuso una prueba de cajas misteriosas dividida en dos partes, con un primer plato libre en 60 minutos y los últimos 30 minutos dedicados a un plato con los ingredientes que descubrirían debajo de las cajas. Marixa Balli fue eliminada en el programa 104 de la temporada.

Tras probar todos los platos de los participantes, el jurado se reunió para definir quiénes serán los eliminados y dudaron si debía irse una o dos figuras. Acto seguido, Damián Betular llamó al frente a la Reini, Emilia Attias e Ian Lucas, y Germán Martitegui compartió unas palabras: “Tres platos donde se marcaron muchos errores, pero realmente lo hicimos para que lleguen con todo a la final, así que siguen en competencia”.

Luego, Donato de Santis hace pasar al frente a Maxi López, el Turco Husaín y Marixa Balli, y afirmó que muy pocos detalles hacían que definan su decisión. “Maxi, tu plato estuvo apenas mejor que los otros dos, así que te vemos nuevamente a competir con el resto del grupo”, anunció el chef. Rápidamente, el participante abrazó a sus compañeros y Marixa incentivó al resto a que aplaudan para cambiar la energía.

Donato reveló la decisión del jurado y comenzó con la despedida para la Cachaca: “Uno de ustedes dos se va a quedar con Maxi y otro va a quedar afuera, para siempre, de esta competencia. El cocinero o la cocinera que abandona para siempre esta cocina de Masterchef Celebrity es… Marixa”.

“Estoy muy contento de haberte conocido, gracias por toda tu presencia”, expresó De Santis a la participante y Damián se sumó a la despedida recordando que, desde el principio de la competencia, ella estudió mucho “y eso habla de por qué sos Marixa Balli, de tu trayectoria, tu profesionalismo, tu compañerismo, la alegría y autenticidad que tenés". "Si quedó un poquito de nosotros en vos, para nosotros misión cumplida”, consignó el pastelero.

Por su parte, Germán comentó: “Me sorprendiste desde el día que entraste, te paraste acá y dijiste ‘yo no cocino’, y yo decía ‘¿qué va a pasar ahora?’, apostaba que ibas a ser la primera, segunda o tercera que se iba, por suerte no aposté nada. Me parece que la curva de aprendizaje más grande fue la tuya, porque fue de 0 a 1000. Hubiéramos querido que llegues más lejos, pero de todas maneras llegaste muy lejos”.

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Wanda Nara también compartió unas sentidas palabras con la participante eliminada, y después Marixa agradeció a todos por la experiencia que pudo atravesar, afirmando además que la volvería a vivir. Antes de abandonar el estudio, todos los participantes se acercaron a saludarla y bailar una última Cachaca con ella. Finalmente, la figura dejó su delantal y abandonó las cocinas de Masterchef Celebrity.

De esta manera, los cinco participantes que siguen camino a la gran final de Masterchef Celebrity: Emilia Attias, La Reini, Ian Lucas, Maxi López y el Turco Husaín.