Marixa Balli confirmó su salida de LAM (América TV) durante la emisión del jueves 26 de diciembre y dejó en claro los motivos de su decisión antes de su despedida oficial, programada para el viernes 27. A pesar de las diferencias económicas que no pudieron resolverse, la panelista se mostró agradecida y emocionada al cerrar este ciclo.

En vivo, la modelo aclaró: "Es una pena que por un tema de dinero no se arregle, pero está todo bien, me voy contenta". Aunque lanzó un comentario filoso sobre lo económico al decir: "Se hubiesen esmerado un poquito más con lo económico entonces...", reafirmó que no tenía intenciones de hablar mal del programa, al que calificó como un espacio que adora.

La despedida de Marixa no solo tuvo lugar en el programa, sino también en sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje con sus seguidores. En X, escribió: "Gracias @elejercitodelam @AngeldebritoOk por la oportunidad de haber sido una Angelita. Besos a todos ¡Feliz Año!"

Puede interesarte

Con este posteo, Marixa cerró su etapa como panelista del programa que conduce Ángel de Brito, dejando en claro su gratitud hacia el equipo y el público que la acompañó. Su salida marca el fin de un ciclo en el que supo destacarse por su carisma y autenticidad. ¡Que comience la nueva etapa!