El pasado lunes, Ángel de Brito lanzó una bomba al aire en LAM. El conductor de las noches de América TV anunció que Marley será papá por segunda vez en Estados Unidos.

"Hace rato que quería ser papá nuevamente. Lo dijo en algunas notas. Hubo el año pasado un intento que no prosperó y ahora sí. Es un embarazo de cuatro meses, 17 semanas", detalló.

En las últimas horas, en un video que grabó para Telefe Noticias y compartió en su cuenta de Instagram, Marley se mostró feliz al confirmar la noticia. "Sí, es verdad, voy a ser papá", exclamó y precisó que Mirko tendrá una hermanita.

El animador dio a conocer también el nombre que eligió para la niña. "Los nombres Mirko y Milenka los tenía pensados ya desde el comienzo, porque bueno, las donantes de óvulo son rusas, entonces quería que el nombre tuviera algo que ver con la historia de la otra parte de la familia", sostuvo.

Puede interesarte

Marley viajará a Estados Unidos meses antes de la fecha de parto. Su hijo Mirko lo acompañará. Después del nacimiento, el conductor deberá permanecer un tiempo allá hasta contar con los documentos necesarios para poder regresar a la Argentina con Milenka.

Puede interesarte

La reacción de Mirko

El conductor en diálogo con Lizy Tagliani en Arriba Bebé (Pop Radio 101.5) expresó su alegría: "Estoy acá con Mirko, llevándolo a la escuela. Estoy super contento, ya se habrán enterado las noticias... Estamos en la semana 17, ya estamos en una zona más segura".

"Se va a llamar Milenka y hace mucho tiempo tenía ganas de tener una hija y de darle una compañía a Mirko, ese amor de hermanos que se van a acompañar toda la vida", agregó.

Respecto a cómo reaccionó Mirko cuando le dio la noticia de que iba a tener una hermanita, Marley contó: "Tuve la conversación con él hace poquito. A veces le preguntaba si quería tener un hermanito y me decía que le gustaba mucho".

"Aproveché que estábamos de viaje con Por el Mundo (Telefe), nos fuimos para Disney y el último día, que había fuegos artificiales, me senté y le dije: '¿Vos te acordás que siempre le pedíamos al universo tener una hermanita? Bueno, lo pedimos tantas veces que se dio'. Cuando le dije que iba a tener una hermanita, me abrazó fuerte y después quedó preocupado por sus juguetes, que le iba a desarmar o a comer los Legos. Me dijo: 'Vamos a tener que ponerle llave a mi cuarto para que no me los saque'", relató el conductor.

"Empezó a pensar la parte mala, pero está muy contento, feliz. Ya se lo contó a los compañeritos en la escuela y a la maestra", sumó.