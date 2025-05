Marley grabó un video junto a su bebe Milenka para aclarar sus dichos sobre el parto de la niña ya que en una entrevista contó que la mujer que la dio a luz se estaba desangrando y optaron por esperar al parto natural, aunque implicara cierto riesgo.

"Hola, ¿cómo va? Acá estamos con Milenka. Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en CarasTV y se hizo una pequeña polémica ahí en redes, entonces quería aclarar por las dudas porque estaba tan preocupado yo porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirándose si ella estaba bien, si lloraba, si tenía hambre porque ya era la hora de comer, pero parece que expliqué mal las cosas. Es más, dije que ella nació 3.04 y nació a las 4.03 de la mañana", inició el conductor en su descargo.

"Todo mal los datos. El orden lo conté mal. Yo lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no nacía, digamos, si no encontraba el canal de parto, iba a haber que hacer cesárea. Y ahí Kassandra dice 'yo no quiero cesárea, yo quiero parto natural', entonces priorizamos lo que ella quería. Ahí me explican el método también de una especie de aspiradora que hacen que nazca más rápido si no encuentra el canal de parto. Me dijo, esta opción la vamos a esperar más adelante, entonces me dijo 'vamos a descansar un rato' y ahí cuando descansamos un rato, una hora y media, dos horas, creo que eran 3.30 de la mañana", siguió.

"Ahí es donde apareció el sangrado y el doctor dice 'vamos a tener que ir a una cesárea', ella dijo 'yo no quiero cesárea', entonces fue ahí que utilizó la aspiradora que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza, por suerte no pasó nada. Lo expliqué mal, se entendió mal y se armó una polémica en redes", aclaró.

Por último, destacó que su relación con la mujer es muy buena y que le dijo que está dispuesta a poner el cuerpo si él desea tener un tercer hijo.