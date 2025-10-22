Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue operado en las últimas horas. El animador informó sobre la intervención a través de sus redes sociales, en las que compartió un video y contó qué sucedió.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Marley explicó que se operó de la vista. El rigor, la intervención fue por cataratas y le implantaron un lente lioplegable.

El conductor Marley. (Instagram/@marley_ok)

“Es impresionante la cantidad de colores que se ven. La sensación en el momento. Es súper corto. Siete minutos dura nada más duró esto”, advirtió el conductor de Por el mundo (Telefé) una vez terminado el procedimiento.

“Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba como concentrado. Estaba viajando en el espacio, una cosa rarísima”, cerró el animador.

La operación de cataratas con lentes intraoculares (LIO) plegables implica reemplazar el cristalino nuboso del ojo por una LIO flexible a través de una pequeña incisión. El lente se pliega para introducirlo y se despliega para que se asiente en la “bolsa capsular” natural. Este procedimiento utiliza una cirugía mínimamente invasiva.