Marley emprendió su viaje a los Estados Unidos, específicamente al estado de Oklahoma, donde la mujer que subrogó el vientre de su hija Milenka vive. Después de meses de espera, la llegada de su segunda hija está cada vez más cerca. En una entrevista con Intrusos (América TV) al llegar al aeropuerto de Ezeiza, el conductor confesó algunos contratiempos antes de partir, como olvidarse su mochila con el pasaporte mientras se despedía de su hijo Mirko. “Llegué un poquito tarde, me olvidé la mochila con el pasaporte y todo”, relató con su característico tono distendido.

Marley, quien anunció la noticia de su paternidad en julio, mencionó que la fecha estimada de nacimiento de Milenka es la primera semana de enero. Sin embargo, debido a que se trata de un parto natural, el conductor prefirió viajar con antelación para estar preparado ante cualquier eventualidad. “Está calculado que nace la primera semana de enero, y dos semanas, como mínimo, tardan en hacer el certificado de nacimiento y ahí me tengo que ir manejando de Tulsa a Dallas con la beba en el huevito para hacer el pasaporte”, explicó.

Aunque el conductor está emocionado por la llegada de su hija, también compartió sus nervios respecto al parto natural. “Obviamente que estoy nervioso, es la primera vez que es un parto natural, la otra vez fue una cesárea programada. No sé ni cuántas horas lleva un parto natural, me dijeron que podía ser 12 o 15 horas”, comentó.

Con una sonrisa en los labios, Marley recordó lo emocional que fue este embarazo, sobre todo porque la familia atravesó una pérdida previa. “Lloré mucho con este embarazo, lo que me pasó es que como se perdió la otra vez un embarazo, tuvo más significado”, reveló. Además, expresó que Mirko, su hijo de siete años, aún no ha superado los celos por la llegada de su hermanita: “La siente como una competencia, no la quiere ver, no la quiere conocer. Él se bajó del viaje, estaba el pasaje sacado y todo”.

Mientras se prepara para este gran momento, Marley sigue enfrentando sus propias emociones y compartiéndolas con su público. El conductor, al igual que muchos padres primerizos, está ansioso por conocer a su hija, pero también consciente de que cada paso de este proceso será un nuevo reto para él y su familia.