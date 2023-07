Seguramente sabes que en Latinoamérica se cree que es un día de mala suerte o que hay algo místico en él; sin embargo, pocas personas saben por qué tenemos tanto miedo de que ese día llegue y es que puede llegar en cualquier mes del año.

Pero todo viene de la combinación del martes que es en sí un día “mágico” y el número 13 que dependiendo el contexto, puede significar fortuna o desdicha. Pero estamos seguros que es un mito en el que creas o no, es muy interesante para conocerlo y vivir este martes 13 de la mejor manera posible.

¿Cuál es el significado del martes 13?

Bien, empecemos con el 13. Este número tiene que ver con la muerte, las malas energías y hasta pérdida, de acuerdo al tarot pues a quien le sale ese número enfrenta dificultades y pérdidas pequeñas o grandes. Por otro lado, en la religión judeocristiana el 13 hace referencia a la cantidad de personas que estuvieron en la última cena de Jesús, es decir, él y sus 12 discípulos; mientras que en la Kabbalah judía se habla de 13 espíritus malignos que asechan a la humanidad.

Ahora hablemos del martes que se remonta al planeta rojo, es decir, a Marte que a su vez es el dios griego de la guerra, de la destrucción, la sangre y la violencia. Adicional, se cree que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel.

La combinación de ambos resulta en una catástrofe, ¿cierto? En efecto, por ello la creencia popular dice que es un día de mal agüero o en el que todo se complica un poco. Por ello puedes poner en práctica algún ritual de limpieza energética y enfocarte en tus labores. También puede ser un día de buena suerte para revertir la creencia, pero eso es cuestión de cada persona.

Sin embargo, cabe señalar que el martes 13 es un mito nada más, puesto que carece de sustentos científicos. Aún con ello, busca mantenerte enfocado, pues sirve para hacer un recap de tu estilo de vida y aprovecharás para trabajar en tí.

¿Qué ha pasado un martes 13?

Han sido varios hechos históricos que se han suscitado un martes 13, o bien un martes o tienen que ver con el número 13. Entre ellos se encuentra la caída de Constantinopla, misma que marcó a los países cristianos en potencia. De igual manera, como mencionamos antes, el martes 13 hubo contradicciones con los idiomas en la construcción de la Torre de Babel.

Por otro lado, el 13 se encuentra en las leyendas escandinavas como aquella que cuenta que el dios de la muerte, Loki, es el decimotercer invitado a la cena de los dioses en Valhalla. Mientras que los martes son días en los que no se comienza la semana pero tampoco se termina, son días en los que no hay “mucho que hacer”, incluso, por este motivo, el benecditino Benito Jerónimo Feijóo intenta desmentir el mito a pesar de que los turcos y los griegos evitaban por completo hacer algo importante los martes.

Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes

El origen de este dicho que se pronuncia cada martes 13 nació de una combinación de elementos (martes y 13) que invita a no emprender proyectos personales o laborales ya que no se pueden llegar a desarrollar correctamente. Este refrán no tiene una fecha exacta de origen y tampoco el autor, pero hace alusión a que un casamiento, un embarque y el salir de casa son proyectos importantes o necesarios, por lo que se recomienda no hacerlo.

¿El martes 13 es lo mismo que el viernes 13?

No. El martes 13 es más conocido en los países latinos, incluso en España. Así, el viernes 13 es más conocido en tierras anglosajonas como Estados Unidos o Inglaterra. Las similitudes son varias y tienen un fin igual que recae en los malos augurios. Aún con ello, algunas personas toman precauciones ambos días.