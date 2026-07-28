La jornada comenzó con niebla y una visibilidad de apenas 200 metros en la ciudad de Santa Fe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 22°C y no se esperan lluvias. El pronóstico extendido anticipa un descenso de las temperaturas para el jueves.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 28 de julio con una mañana marcada por la niebla y una muy baja visibilidad. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana la temperatura era de 14,4°C, con una humedad relativa del 99% y una visibilidad de apenas 0,2 kilómetros.

El cielo se encontraba invisible debido a la presencia de niebla, mientras que el viento soplaba desde el sur a una velocidad de 13 kilómetros por hora. La presión atmosférica se ubicaba en 1004,6 hPa.

Para las primeras horas del día, el pronóstico oficial anticipa la continuidad de la niebla, con una temperatura mínima estimada en 15°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre el 0 y el 10%, por lo que no se prevén lluvias significativas durante la jornada.

Con el avance de las horas, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a la visibilidad. Durante la tarde se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 22°C. El viento rotará al sector sudeste y se mantendrá entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C. El viento del sudeste podría intensificarse, con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sol salió a las 7.54 y se ocultará a las 18.25, en una jornada que tendrá una amplitud térmica moderada y una marcada presencia de humedad durante buena parte del día.

La presencia de niebla durante las primeras horas constituye el principal factor a tener en cuenta para quienes deban circular por la ciudad y sus alrededores. La visibilidad reducida puede generar dificultades para el tránsito, por lo que se recomienda conducir con precaución, mantener una distancia adecuada entre vehículos y utilizar las luces correspondientes.

Pronóstico extendido

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional actualizado este martes a las 6, las condiciones meteorológicas tendrán algunos cambios durante los próximos días.

Miércoles: se espera una jornada con temperaturas entre los 14°C y los 18°C. Será el día más fresco de este tramo del pronóstico, con una máxima cuatro grados inferior a la prevista para este martes.

Jueves: continuará el descenso térmico, con una mínima estimada en 10°C y una máxima de 17°C. Será la jornada más fría de los próximos días, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Viernes: las temperaturas volverán a subir. El pronóstico anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 22°C, recuperando valores similares a los previstos para este martes.