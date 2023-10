A pocas horas de que Martín Insaurralde renunciara a su cargo en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, luego de que Sofía Clérici compartiera fotos con él en un yate de lujo en Marbella, dejaron en evidencia que el Intendente habría engañado a Jésica Cirio con la modelo.

Fue Pochi de Gossipeame quien no dejó pasar un llamativo detalle en una de las imágenes que muestra a Clérici recostada en la cama junto a Insaurralde. Atenta, la dueña de la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo explicó por qué cree que él habría estado con ella durante su relación con Cirio.

OTRA PICANTE PISTA QUE DEJARÍA EN EVIDENCIA EL ENGAÑO DE INSAURRALDE A CIRIO

Además, Pochi compartió una publicación de Sofía que data del mismo año.

En ese entonces, la modelo mostró que estaba festejando, sentada en una cama, con globos rojos y una botella de champagne.

La fecha en la que subió las imágenes fue el 1 de junio de 2021, un día después del cumpleaños de Martín.

Además, compartió dos historias de Sofía que causaron revuelo por sus dichos, donde ella decía: "No te olvides de dónde saliste y te quisiste salvar por un hijo sin amor, porque no fuiste más que una convenida. Te falta valores de familia que no tenés".

"¿Qué pasa? ¿Tanto te duele? Que me den el lugar gato!!!", escribió en otros de los posteos. Gossipeame no tardó en seguir subiendo más información y señaló: "Hará 7 semanas atrás con una gossipera hablamos de para quién serían estos mensajes. Ahora todo va tomando más forma".

Luego, comparó dos fotos que compartieron Sofía y Jésica al mismo tiempo, y aseguró: "Cuánta coincidencia, las dos en España, looks parecidos, subieron la misma publicación el mismo día".