El líder semanal de Gran Hermano 2023, Martín Ku, debía salvar a un compañero este jueves de la placa de nominados, pero finalmente recibió una triple sanción, entre las cuales le impidieron aprovechar tal beneficio.

La producción del ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro detectó que el participante había revelado a quién salvaría. Todo apuntaba a que sería Lisandro.

"Las circunstancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión", dijo Gran Hermano.

"Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie", sumó.

“Te anuló el beneficio de la salvación pero sí deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además te niego el premio que te hubiese correspondido y te informo que no formarás parte de la siguiente prueba del líder", finalizó.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano 2023

De acuerdo a la gala de nominación del miércoles, Florencia, Carla, Lisandro, Sabrina, Juliana y Williams quedaron en placa.

Con esta decisión de Gran Hermano, no solo que sigue igual, sino que se le sumará un participante más.