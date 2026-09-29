La Cámara Civil determinó que Martín Redrado no es el padre de la hija de Luciana Salazar, por lo cual no existe una obligación alimentaria derivada de un vínculo filial. Esta resolución pone fin a una extensa disputa judicial que mantenían ambas partes.

La aclaración surgió este lunes 29 de septiembre de 2026, luego de que circularan diversas versiones sobre los alcances económicos y las condiciones del entendimiento alcanzado. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante el proceso judicial quedó acreditado que el economista no posee responsabilidad legal en cuanto a la manutención de la menor.

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En este marco, la Cámara Civil instó a las partes a concretar un acuerdo para finalizar los conflictos que permanecían abiertos. Dicho pacto se encuentra bajo un esquema de confidencialidad absoluta garantizada por la institución, por lo que los términos y condiciones específicos del mismo no fueron divulgados públicamente.

Esta precisión legal permite diferenciar el entendimiento alcanzado de una cuota alimentaria, despejando las dudas que habían surgido en torno a las condiciones económicas del acuerdo entre Martín Redrado y Luciana Salazar.