Sin dudas en los últimos días Martín Salwe y Nenu López fueron lo más comentado del Bailando 2023 (América). Por esa razón, Primicias Ya habló con el protagonista de esta nueva historia acerca de todo lo que esta sucediendo en esta etapa del certamen.

"Esta semana me encontré un poco más en el Bailando, obviamente es de a poco pero sí, empecé a disfrutarlo un poco más", aseguró el locutor que se definió en un momento bisagra. Sin embargo, de forma inminente, relacionó su redescubrimiento a la poca conexión que logro con su pareja anterior, Milett Figueroa.

"No trascendió la relación, no nos hicimos amigos y no pudimos ser más que compañeros. Creo que para este reality hace falta eso, porque después en la pista hay una conexión que, si no la tenés es difícil actuarla o fingirla, y encima cuando ninguno de los dos es bailarín profesional", sentenció.

Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y tras su quiebre con la peruana, Martín encontró el amor en la pista del Bailando. "¿Se podría decir que el romance está confirmado?". "Si, obvio, estamos juntos. Nos seguimos conociendo, pasaron pocas semanas, pero compartimos un montón. Además de los ensayos, nos vemos casi todos los días y dormimos juntos un montón de noches. Estamos re bien, y por suerte esa conexión se vio en la pista", afirmó.

En ese sentido, habló del polémico episodio con Damián, supuesto ex de Nenu, y disparó: "Lo de ese chico fue raro porque no es el ex. Lo que me dice Nenu es que fue una persona con la que estuvo un par de veces y nada más. Me pareció desubicado por el contexto en el que se dio, el debut de ella en la pista, con lo que conlleva, con los nervios que tenia, es un sueño que estaba cumpliendo. Con la presencia del padre, la ausencia de la madre, ella había llorado un montón al aire y él lo vio".

"Si sos un pibe que estuvo dos tres veces y te queres colgar de eso, me parece bajísimo, cartoneá cámara con otra cosa. Y después ni hablar que fue recontra desubicado en ir al piso de LAM y publicar los chats privados. Es de poco hombre, no se hace. Creo que ninguna mujer que haya visto LAM va a sentir empatía, me parece una falta de respeto", completó.

Por último, se refirió a los dichos de Charlotte Caniggia, que le aconsejó a Nenu alejarse de él: "Charlotte me causa gracia, me divierte su personaje y no entiendo porque se lo dijo. La verdad es que con ella no compartí mucho más que un poco en ShowMatch, no profundicé. Yo cuando recomiendo una película es porque la vi y Charlotte no me conoce. Quizás quiso hacer un chiste o quiso joder con eso. No me molesta porque siento que es un personaje que hace bien al reality y me pareció que tiró algo al aire por tirar".