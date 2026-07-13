El festejo por el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 quedó empañado para Martín Salwe por un episodio que el cronista de América TV calificó como el peor que vivió en toda su cobertura del torneo. A la salida del estadio de Kansas City, tras el triunfo de la Selección sobre Suiza por 3 a 1 en la prórroga, el periodista fue empujado y arañado por personal de seguridad que acompañaba a Tini Stoessel cuando intentó acercarse a la cantante para pedirle un saludo para los hinchas argentinos. Las marcas en su pecho, visibles al aire en el programa Infama (América TV), documentaron la agresión.

Salwe explicó en detalle cómo se desarrolló el incidente. La salida de la cantante —pareja del mediocampista de la Selección Rodrigo De Paul— se produjo por una puerta VIP del estadio que da a una calle pública, por donde también salieron otras figuras como Antonela Roccuzzo. El periodista y su camarógrafo se apostaron en ese sector, que no requería acreditación especial, con la intención de registrar la salida de la artista. “Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini”, relató al aire.

Tini no llegó a escuchar el pedido del cronista por el ruido del lugar y la presencia de fanáticos, y se subió rápidamente a la camioneta que la esperaba. Fue en ese momento, cuando ella ya estaba dentro del vehículo, que dos agentes de seguridad avanzaron sobre Salwe y su camarógrafo. “Me agarraron del pecho, me clavaron las uñas. Todavía tengo las marcas”, describió el periodista, y levantó su remera para mostrar las heridas ante las cámaras del programa conducido por Marcela Tauro. “Mirá cómo le dejaron las marcas. Es tremendo”, reaccionó la conductora al ver las imágenes.

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El video que logró registrar el camarógrafo antes de que también lo corrieran del lugar muestra a Salwe intentando identificarse como prensa mientras los agentes lo retiran del espacio a los empujones. “Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes”, sintetizó el cronista. Y agregó que la diferencia con otros operativos de seguridad que vio durante el Mundial fue notable: en el caso de Roccuzzo, por ejemplo, el personal que la acompañaba actuó sin ningún tipo de conflicto con la prensa presente.

Sobre la identidad de los agentes, Salwe aportó algunos datos pero reconoció que no pudo identificarlos con certeza. Según describió, portaban credenciales de la FIFA y placas que parecían corresponder a una fuerza policial o a un servicio privado contratado por el equipo de la cantante. “Para mí hay una mala elección de parte del equipo de Tini de su equipo de seguridad”, dijo, y aclaró que no responsabiliza a la artista directamente: “No la hago responsable a ella, pero alguien se encargó de contratar a estos seguridad. No entendieron el trabajo de la prensa”.

La respuesta del entorno de Stoessel llegó a través de Infama. La periodista Cora Debarbieri se comunicó con Mariana Muzlera, madre de la cantante, quien aclaró que Tini no cuenta con seguridad privada en Miami y que solo contrata protección cuando tiene shows. Según la mamá de la cantante, las personas que la acompañaban en el estadio eran agentes del propio recinto o policías de civil sin vínculo con el equipo de la artista. “Esa gente no es del entorno de Tini. Seguramente es del estadio, son policías o son personas de civil que nada tienen que ver con Tini”, transmitió Debarbieri al aire, citando el mensaje de la madre. Muzlera también aclaró que ella no estaba presente en el lugar cuando ocurrió el episodio.

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Por su parte, Karina Iavícoli se comunicó con Alejandro Stoessel, padre de la cantante, quien coincidió con la versión de su exesposa. “La verdad no tengo idea porque Martina no suele tener seguridad privada, excepto en los shows”, respondió. Tauro, desde el piso, planteó la posibilidad de que los agentes hubieran sido dispuestos por la FIFA o la AFA para custodiar el trayecto de los familiares de los jugadores desde el palco hasta los vehículos, una hipótesis que Muzlera no descartó.

Stoessel no se enteró de lo ocurrido en el momento: ya estaba dentro de la camioneta cuando se produjo el forcejeo. Salwe fue enfático en ese punto y descartó que la cantante haya tenido alguna participación o conocimiento de la agresión. Pese a la gravedad del episodio, el periodista decidió no presentar una denuncia legal. “Quiero seguir haciendo mi trabajo, sin problemas”, explicó, aunque consideró importante dar visibilidad pública a lo sucedido.