La versión 2023 de Gran Hermano finalizó pero sigue dando que hablar, sobre todo con lo que dijo Martina sobre Nazarena Vélez.

Martina Stewart Usher, una de las chicas que participó de Gran Hermano, calificó de “pelotuda” y “desubicada” a la panelista del programa LAM Nazarena Vélez.

La chica del reality de Telefe habló con el periodista Juan Etchegoyen y no tuvo contemplaciones con la también productora y actriz.

“A mi me dio mucha fiaca cuando se hablaron boludeces sobre mi persona pero después entendí que era parte del juego y que la gente tenía el derecho de opinar, si me sorprendió parte de los periodistas porque yo cuando no conocía el medio creía fielmente en su palabra y hoy sale una noticia y no la miro porque sé que es mentira”, afirmó la ex integrante del reality.

“Lo que sí me quedó como bronca, como que paja que esa mina esté en los medios fue Nazarena Vélez, que yo cuando voy a LAM había salido hace un día de la casa y estaba súper cansada, estaba nerviosa, no entendía nada yo, había vomitado antes del programa por los nervios, era ir a un programa que siempre vi y sabía que me iban a matar, y me había preguntado si estaba medicada o algo y con el tiempo dije qué mina desubicada, tiene una hija mujer, una desubicada y una pelotuda la verdad”, agregó.

“Cada una hace lo mejor que puede en ese programa pero cuando me pongo a pensar digo eso, qué mina desubicada la verdad”, completó Martina, claramente enojada.

“Es como que digo que es raro, que una persona te ataque así, a una piba que no entiende nada y tenía un día de medios literalmente, me pareció muy chota su actitud y más siendo madre, me pareció súper desubicada la verdad”, prosiguió Martina Stewart Usher.

“Sólo con ella me pasó eso, fue a lastimarme, las otras me preguntaron bien, quizás hizo alusión a lo que hizo ella porque la mina si se medicaba, me vio pollito y me fue a pegar”, concluyó.