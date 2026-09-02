Maru Botana confirmó que será parte del jurado de la próxima edición de MasterChef Celebrity y ocupará el lugar que dejó vacante Donato de Santis. La cocinera hizo el anuncio durante su visita a Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini.

La noticia tomó por sorpresa al conductor, a Agustín “Rada” Aristarán y a Evelyn Botto. En medio de la entrevista, Botana reveló que las negociaciones con la producción habían concluido y que su incorporación ya estaba definida.

“Yo ya lo puedo decir porque las negociaciones terminaron y llegaron a buen puerto, por suerte. A partir del próximo programa, es decir en unos meses, voy a ser la nueva jurado de MasterChef”, anunció.

Ante la sorpresa en el estudio, Maru volvió a ratificar la información: “Sí, sí, ya está. Ya lo veníamos negociando y está confirmado. Desde el próximo MasterChef voy a estar como jurado, voy a ser parte del reality”.

💣 Primicia de #OtroDíaPerdido: Maru Botana anunció su regreso a la TV. pic.twitter.com/cMENwiVx2g — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 1, 2026

El nuevo jurado de MasterChef

De esta manera, Botana se sumará a Germán Martitegui y Damián Betular, quienes continuarán como jurados en la nueva temporada del certamen gastronómico de Telefe.

La incorporación representa uno de los principales cambios de la próxima edición luego de la salida de Donato de Santis, quien había formado parte del ciclo durante casi una década.

Al confirmar su despedida, el chef italiano había explicado que decidió cerrar esa etapa para encarar nuevos proyectos. “Llegó el momento de soltar, de decir adiós, de encarar otros desafíos tan importantes como este”, expresó.

Según trascendió, las grabaciones de la nueva temporada comenzarían en las próximas semanas. La producción también avanza en la conformación del elenco de famosos que competirán frente a las hornallas.

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Entre los nombres mencionados para participar aparecen Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani, Juli Poggio, China Ansa, Pablo Giralt, Grego Rossello, Marta Fort y Gimena Accardi, mientras todavía restan confirmaciones para completar el grupo de participantes.

Con la llegada de Maru Botana, MasterChef Celebrity renovará una de las sillas del jurado y sumará a una figura con una extensa trayectoria en la televisión y la gastronomía argentina.