Un importante incendio que envolvió en llamas a más de 170 viviendas se registró el martes por la noche en una zona residencial del sudoeste de Japón. Al menos una persona se encontraba desaparecida y decenas de personas habían sido evacuadas.

Los bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 hora local del martes (8:45 GMT) por parte de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda.

Este miércoles por la madrugada, seguían tratando de controlar y extinguir las llamas. Es que el incendio se propagó rápidamente, arrasando una zona residencial céntrica y quemando bosques circundantes al área, que se encuentra cerca del puerto pesquero de Saganoseki.

El siniestro, según fuentes oficiales, afectó a más de 170 edificios, entre ellos casas, y las autoridades no han sido capaces de contactar con un hombre de 76 años residente en la zona, según el balance oficial más reciente recogido por la cadena pública NHK.

Según medios locales, una persona fue encontraba entre las ruinas, aunque no pudieron precisar su género e identidad.

El incendio forzó la evacuación de al menos 175 personas la noche del martes a un centro comunitario, de acuerdo con información proporcionada por la misma fuente.

El dato que más preocupa a las autoridades locales es que más de 12 horas después de ser declarado, no hay aún indicios de cuándo podría quedar extinto.

Las autoridades de la prefectura homónima de Oita, donde se encuentra la ciudad afectada, estableció una oficina de enlace informativo para recabar información, y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior y Comunicaciones envió personal a la zona.

Además, en respuesta a una solicitud del gobernador para ayuda en casos de desastre, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Autodefensa utiliza helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa para recopilar información y realizar actividades aéreas de extinción de incendios, se informó oficialmente.

Yuichi Kubo, un residente de 77 años, no ocultó su conmoción por la magnitud de las llamas. "No pensé que el fuego llegaría a la montaña que está a cierta distancia", dijo, en declaraciones reproducidas por Kyodo News.

El mismo medio japonés citó también a una mujer de unos 60 años que se refugió en un centro de evacuación municipal. Dijo, en particular, que escapó rápidamente, casi sin pertenencias, porque el fuego "se propagó en un abrir y cerrar de ojos".