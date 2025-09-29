Este lunes 29 de septiembre se llevaron a cabo múltiples allanamientos en el marco de una investigación contra 3 organizaciones delictivas asentadas en Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Hay al menos 33 personas detenidas y se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, armas y numeroso material de interés para la causa.

Voceros judiciales indicaron que los operativos forman parte de una investigación de más de 3 meses de trabajo encabezada por el “Foco Investigativo” creado por el fiscal regional Matías Merlo y está a cargo de los fiscales Pablo Socca (de la unidad fiscal de violencia altamente lesivas) y Brenda Debiasi (del equipo de microtráfico de la fiscalía general).

Se realizaron alrededor de 110 allanamientos, principalmente en Villa Gobernador Gálvez y Rosario; y también en los establecimientos penitenciarios de Piñero (al sudoeste de Rosario), Ezeiza y Marcos Paz (provincia de Buenos Aires). Hay al menos 33 personas detenidas y más de una docena de personas prófugas.

Entre los detenidos están Daniel ‘Zapa’ V., señalado como jefe de una de las facciones de la barra brava de Newell’s y José ‘Yiyo’ M., jefe de la barra del club Coronel Aguirre.

Las tres bandas investigadas tienen como líderes a Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Gerónimo "Jeringa" Bogado, quienes están detenidos. Intervinieron la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Judiciales de la Unidad Regional II y personal de la Policía Federal.