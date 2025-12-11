La violencia volvió a golpear con fuerza el este de la República Democrática del Congo. Más de 400 civiles fueron asesinados en las últimas jornadas mientras el grupo armado M23, apoyado por Ruanda según denuncian autoridades locales e internacionales, avanza en su ofensiva en la provincia de Kivu del Sur.

El gobierno regional confirmó que 413 personas —entre ellas mujeres, niños y jóvenes— murieron baleadas o víctimas de explosivos en distintos asentamientos ubicados entre la ciudad de Uvira y la capital provincial, Bukavu. La escalada se produjo a pesar de que, la semana pasada, los presidentes de Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz en Washington, un entendimiento que no incluyó directamente al M23.

Violaciones al alto el fuego y presencia extranjera

En un comunicado difundido el miércoles por la noche, el gobierno de Kivu del Sur aseguró que fuerzas especiales ruandesas y mercenarios extranjeros están desplegados en Uvira, operando “en abierta violación” del alto el fuego y de los compromisos asumidos en los acuerdos de Washington y Doha.

El M23 confirmó que capturó Uvira el miércoles por la tarde tras una ofensiva relámpago iniciada a principios de mes. El vocero del grupo, Lawrence Kanyuka, alentó incluso a la población a “volver a sus hogares”, pese a que miles de familias huyen de la zona.

Uvira es una ciudad clave: un importante puerto sobre el lago Tanganica, justo frente a Bujumbura, la capital económica de Burundi.

Un conflicto que crece pese a los acuerdos

Expertos de la ONU, Estados Unidos y el propio gobierno congoleño acusan a Ruanda de sostener militarmente al M23, un grupo que pasó de tener cientos de miembros en 2021 a unos 6.500 combatientes en la actualidad. Kigali niega ese respaldo, aunque el año pasado reconoció que mantiene tropas y sistemas de misiles en territorio congoleño. Informes de la ONU estiman que habría hasta 4.000 soldados ruandeses en la zona.

El canciller de Burundi, Edouard Bizimana, advirtió en declaraciones a la radio francesa RFI que la caída de Uvira amenaza directamente la seguridad de Bujumbura. En apenas tres días, dijo, más de 30.000 personas cruzaron la frontera en busca de refugio.

Estados Unidos pide frenar la ofensiva

La Embajada de Estados Unidos en Kinshasa exigió el miércoles que el M23 y las fuerzas ruandesas detengan todas sus operaciones ofensivas y llamó a que las tropas de Ruanda se retiren a su país. Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés había responsabilizado a las Fuerzas Armadas congoleñas por las últimas violaciones al alto el fuego.

Una crisis humanitaria que no deja de crecer

El este del Congo es hoy uno de los escenarios más inestables del mundo, con más de 100 grupos armados activos disputando territorios ricos en minerales. Las autoridades calculan que el conflicto provocó más de 7 millones de desplazados.

Solo en los primeros días de diciembre, socios locales de la ONU reportaron más de 200.000 desplazados adicionales y al menos 70 asesinatos, además de ataques que incluso alcanzaron el lado burundés de la frontera, generando temor a una posible expansión regional del conflicto.