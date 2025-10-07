Más de 70 personas murieron y numerosas viviendas resultaron destruidas tras las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a regiones aisladas de Nepal y la India. Según los últimos informes, el balance alcanza al menos 46 fallecidos en Nepal y 28 en el noreste de la India, en las faldas de Darjeeling.

En Nepal, los equipos de rescate lograron llegar al distrito de Illam, donde deslizamientos de tierra arrasaron con viviendas y provocaron 37 muertes. “Tuvimos que caminar largas distancias a través de las montañas, instalando cuerdas para cruzar los ríos desbordados”, contó Laxmi Bhandari, responsable local de la policía.

Del otro lado de la frontera, en el estado indio de Bengala Occidental, se registraron al menos 28 muertos y una decena de desaparecidos, especialmente en las plantaciones de té de Darjeeling. La primera ministra Mamata Banerjee supervisó las labores de rescate y evacuación de turistas, que fueron trasladados a zonas seguras y alojados en hoteles a cargo del gobierno.

Un hombre con un paraguas pasa junto a un grafiti que dice "Nepal" en una calle inundada a lo largo de la orilla del desbordado río Bagmati tras las fuertes lluvias, en Katmandú, Nepal, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

Banerjee anunció además ayudas económicas para las familias de las víctimas y destacó que las obras públicas locales ayudaron a limitar los daños, aunque criticó la falta de inversión del gobierno central. Alegan que con mejores infraestructuras no se habría lidiando con tantos problemas. La policía local informó sobre deslizamientos en 35 lugares diferentes y la destrucción de más de un centenar de casas.

Residentes de un barrio afectado por las inundaciones reciben paquetes de alimentos distribuidos por funcionarios gubernamentales tras las fuertes lluvias en el distrito de Kheda, en el estado occidental de Gujarat, India. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo

Los habitantes de las zonas afectadas relataron cómo sus casas fueron arrastradas por la corriente. “Mi casa se derrumbó como un castillo de naipes. Todo fue arrastrado”, declaró Anita Thapa, comerciante de 35 años. Mientras tanto, cientos de turistas atrapados en las plantaciones de té fueron evacuados, algunos incluso sobre elefantes, debido a la interrupción de los caminos.

Los científicos destacan que fenómenos meteorológicos como este son comunes durante la temporada de monzones en el sur de Asia, pero alertan que el cambio climático ha intensificado su gravedad e impacto. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate accedan a zonas más remotas.