Un fuerte temporal de nieve sorprendió a grupos de turistas en la zona del Balcón del Pissis, una suerte de oasis con lagunas y flamencos en la alta montaña de Catamarca, lo que complicó su regreso a la ciudad y obligó a las autoridades a desplegar un inédito operativo que permitió este miércoles rescatar a unas 120 personas.

Los turistas se desplazaban en grupos de camionetas por el cerro, por un camino minero, cuando fueron sorprendidos por el viento blanco y la gran caída de nieve dejó literalmente varados a los vehículos, por lo que tuvieron que aguardar la llegada de tractores y retroexcavadoras de gran potencia para poder despejar las rutas y posibilitar su circulación.

Desde las 4 de la madrugada de este miércoles hubo "ingresos incesantes" de pacientes al hospital de Fiambalá, que recibió a unos 42 turistas rescatados, de los cuales solo uno quedó internado, según lo informado por el jefe médico Omar Arce.

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Arce señaló que afortunadamente no pasó "nada grave", dado que la mayoría se retiró porque padecían hipotensión, cuadros de ansiedad y fobia porque "la situación que han pasado ha sido crítica".

El médico precisó a radio San Francisco que ante la emergencia se movilizaron varias ambulancias del SAME y combis para trasladar a los pacientes hacia el hospital que seguía en alerta a la espera de la llegada de más turistas varados.

Impresionante rescate en el Balcón del Pissis: más de 120 turistas quedaron aislados tras una intensa nevada y condiciones de viento blanco en plena cordillera catamarqueña. pic.twitter.com/dmThV4czd9 — Cristian Geo (@CristianGeo7) July 29, 2026

Según lo informado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) el operativo que comenzó el martes facilitó hasta la mañana de este miércoles "localizar y mantener comunicaciones con todos los turistas varados" para poder bajarlos de la montaña.

En ese sentido, el COE precisó que se avanza con los trabajos para comenzar el descenso de los mismos a la base operativa en el kilómetro 0, donde se encuentran equipos médicos y de seguridad junto a varias autoridades de la provincia.

Del operativo, participan Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca, Vialidad Provincial, Bomberos Voluntarios, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud, baqueanos, rescatistas y la empresa minera Zijin-Liex, que colaboran de manera conjunta para garantizar la asistencia y el traslado seguro de todas las personas afectadas por el intenso temporal de nieve.

Las autoridades confirmaron que al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud porque presentaban principio de hipotermia.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, coordinaba el operativo desde la base operativa ubicada en el kilómetro 0 del camino al Balcón del Pissis donde explicó, se instaló "el comité de emergencia" para monitorear el rescate de los turistas "que están en distintos puntos".

"Hemos localizado casi 20 camionetas en el kilómetro 18, donde está el grueso de las personas afectadas, y una familia en el kilómetro 20 con la que estamos en contacto permanente". precisó el funcionario en diálogo con El Ancasti streaming.

Si bien durante la madrugada el operativo logró rescatar a los primeros turistas, esta mañana la labor continuaba a toda marcha. Alrededor de las 9, el ministro reportó que ya habían logrado bajar "96 personas entre el campamento Tres Quebradas y el km 0" mientras esperaban evacuar a un grupo de entre 70 y 80 personas más.

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Los grupos rescatados fueron trasladadas en principio para su atención hacia la sede en la montaña del proyecto minero de Zijin-Liex, donde según el ministro "están fuera de peligro".

"Solamente dos personas fueron derivadas a Capital con cuadro moderado de hipotermia. Las demás fueron observadas acá y están fuera de peligro", remarcó el ministro.

Si bien dijo que ahora "no es momento de echar culpas", Natella estimó que cuando se termine el rescate y todos regresen a la ciudad analizarán "las medidas que haya que tomar" ante la posibilidad de que el grupo que llevó a los turistas a la zona no hay tenido en cuenta las alertas climáticas emitidas en la provincia.

Al respecto, dijo que "la gente que haya infringido las alertas que se han dado, tanto de Defensa Civil como de la Municipalidad de Fiambalá en tiempo y forma, tendrá consecuencias. También para prestadoras de turismo que han desobedecido esas indicaciones".